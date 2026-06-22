Тиша не лякає: психологи пояснили, чому люди віком 55+ краще переносять спокій, ніж молодь

Дитячі звички сформувалу в них зовсім інше ставлення до моментів без шуму

У світі, де смартфони постійно надсилають сповіщення, а музика та відео супроводжують майже кожну хвилину дня, тиша стала справжньою рідкістю. Водночас психологи помітили цікаву закономірність: люди віком від 55 до 75 років значно комфортніше почуваються в тиші, ніж представники молодших поколінь.

Дослідники пояснюють, що справа не лише в характері чи звичках, пише портал Okdiario. Важливу роль відіграє середовище, в якому росли люди.

Зокрема у дитинстві людей, народжених між 1950-ми та 1970-ми роками, не було смартфонів, соцмереж і нескінченного потоку інформації. Для цього покоління тиша була звичайною частиною повсякденного життя.

Вони проводили вечори без екранів, подорожували без навушників і не мали потреби постійно отримувати нові стимули. Саме тому спокій для них не асоціюється з порожнечею чи нудьгою.

Молодь потребує фонового шуму

Чому мозок по-різному сприймає тишу

Психологи зазначають, що нервова система людини адаптується до умов, у яких вона формується. У дитинстві мозок вчиться визначати, яка кількість подразників є нормальною та безпечною.

Люди, які виросли в менш насиченому інформаційному середовищі, сприймають тишу як можливість відпочити, впорядкувати думки та побути наодинці із собою. Натомість для багатьох сучасних дітей і підлітків відсутність постійних стимулів може викликати дискомфорт і відчуття, ніби чогось бракує.

Яку користь приносить тиша

Науковці вже багато років досліджують вплив тиші на мозок. Виявилося, що спокійні періоди позитивно позначаються на пам'яті, концентрації та емоційному стані людини.

Саме під час тиші активізуються процеси, пов'язані з внутрішніми роздумами, творчістю та осмисленням пережитого досвіду. Крім того, зменшення шумового навантаження допомагає знизити рівень стресу та покращити здатність концентруватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яку унікальну здатність мають люди, народжені у 1960-70х роках.