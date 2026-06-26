Туалетний папір йде у минуле: що радять використовувати замість нього

Вода очищає ефективніше за папір, але вибір залежить від індивідуальних потреб

Туалетний папір уже багато десятиліть залишається звичним засобом гігієни, однак останнім часом все більше людей віддають перевагу альтернативним рішенням. Найчастіше йдеться про біде або спеціальні насадки для унітаза, які забезпечують очищення водою.

На думку багатьох лікарів і спеціалістів із гігієни, вода очищує шкіру ефективніше, ніж папір, повідомляє Okdiario.

Після використання біде на шкірі залишається менше забруднень і бактерій, а також знижується ризик подразнення. Особливо це стосується людей із чутливою шкірою, гемороєм або іншими проктологічними проблемами.

Деякі дослідження також свідчать, що використання біде може зменшувати кількість бактерій, які залишаються на руках після відвідування туалету.

Водночас фахівці зазначають, що повністю відмовлятися від туалетного паперу не обов'язково. Його часто використовують для висушування шкіри після миття або у місцях, де немає доступу до біде.

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