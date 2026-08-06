Другий тур без шансів? Соціологи змоделювали головну дуель Зеленського
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Багато українців вже визначилися зі своїми фаворитами
Валерій Залужний може стати головним конкурентом Володимира Зеленського на майбутніх президентських виборах. Ба більше, колишній головком ВСУ має великі шанси на перемогу.
Про це свідчать результати опитування "Центру соціальних та маркетингових досліджень "CОЦИС". У рамках свіжого дослідження респондентам запропонували змоделювати ситуацію можливих виборів і задали одне з найбільш обговорюваних питань останніх місяців: "Якби другий тур виборів президента України відбувся найближчим часом, і до нього вийшли В.Зеленський та В.Залужний, за кого Ви б віддали свій голос?".
Результати опитування
Рейтинг:
- Валерій Залужний — 47,4%;
- Володимир Зеленський — 24,2%;
- Проти обох – 14,7%;
- Не визначився/відмова — 10,2%;
- Не піду на вибори – 3,6%.
Імітація виборів:
Моделювання виборів показало, що серед опитаних респондентів, які підуть на вибори, лідерську позицію з великим відривом займає Валерій Залужний (66,2%). Володимир Зеленський у цій симуляції програє другий тур із показниками (33,8%).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яких умовах українці готові припинити вогонь без визволення Донбасу та Криму.