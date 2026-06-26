Туалетная бумага уходит в прошлое: что советуют использовать вместо нее

Вода очищает эффективнее бумаги, но выбор зависит от индивидуальных потребностей

Туалетная бумага уже много десятилетий остается привычным средством гигиены, однако в последнее время все больше людей предпочитают альтернативные решения. Чаще всего речь идет о биде или специальных насадках для унитаза, которые обеспечивают очистку водой.

По мнению многих врачей и специалистов по гигиене, вода очищает кожу эффективнее бумаги, сообщает Okdiario.

После использования биде на коже остается меньше загрязнений и бактерий, а также снижается риск раздражения. Особенно это касается людей с чувствительной кожей, геморроем или другими проктологическими проблемами.

Некоторые исследования также свидетельствуют, что использование биде может уменьшать количество бактерий, остающихся на руках после посещения туалета.

В то же время, специалисты отмечают, что полностью отказываться от туалетной бумаги не обязательно. Его часто используют для высушивания кожи после мытья или в местах, где нет доступа к биде.

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