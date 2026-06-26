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Туалетная бумага уходит в прошлое: что советуют использовать вместо нее

Автор
Юлия Закирова
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Полностью отказываться от туалетной бумаги не обязательно
Полностью отказываться от туалетной бумаги не обязательно. Фото Телеграф

Вода очищает эффективнее бумаги, но выбор зависит от индивидуальных потребностей

Туалетная бумага уже много десятилетий остается привычным средством гигиены, однако в последнее время все больше людей предпочитают альтернативные решения. Чаще всего речь идет о биде или специальных насадках для унитаза, которые обеспечивают очистку водой.

По мнению многих врачей и специалистов по гигиене, вода очищает кожу эффективнее бумаги, сообщает Okdiario.

После использования биде на коже остается меньше загрязнений и бактерий, а также снижается риск раздражения. Особенно это касается людей с чувствительной кожей, геморроем или другими проктологическими проблемами.

Некоторые исследования также свидетельствуют, что использование биде может уменьшать количество бактерий, остающихся на руках после посещения туалета.

В то же время, специалисты отмечают, что полностью отказываться от туалетной бумаги не обязательно. Его часто используют для высушивания кожи после мытья или в местах, где нет доступа к биде.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему в одних домах всегда порядок, а в других — вечный бардак: секрет в одном правиле.

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#Гигиена #Душ #Туалетная бумага