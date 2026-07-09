Забудьте про стільці на кухні: їх замінюють меблями, які економлять місце та створюють затишок

Повернення старих рішень пов’язане з пошуком більш функціональних просторів

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Стільці на кухні стають менш популярними. Їх витісняють меблі, які несподівано повернулися з минулого, і знову стають хітом.

Про це пише Oeste Geral. Мова про кутові кухонні дивани. Після десятиліть, проведених у старих будинках, вони повернулися із сучасним дизайном та продуманими рішеннями для квартир і компактних кухонь. Крім того, що вони вміщують більше людей, цей тип меблів пропонує приховані місця для зберігання і допомагає створити більш затишну атмосферу для повсякденних прийомів їжі.

"Повернення цих меблів пов’язане з пошуком більш функціональних просторів. В умовах все більш компактних будинків багато людей шукають рішення, які дозволяють використовувати кожен доступний сантиметр без шкоди для комфорту та практичності", — пояснюють автори матеріалу.

Кутовий диван на кухні. Фото — Oeste Geral

Ще один важливий фактор – дизайн. Сучасні моделі поєднують дерево, міцні тканини та сучасне оздоблення, що дозволяє диванові легко адаптуватися до різних стилів оформлення. В результаті виходить більш затишна та організована кухня.

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