Гинуть першими: 4 популярні садові рослини, які не переносять спеку

Занадто високі температури можуть швидко стати проблемою для рослин, викликаючи у них стрес

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Хоча багато садових рослин можуть переносити періоди теплої погоди, тривалі періоди спеки можуть створювати додатковий стрес для сортів, які надають перевагу більш прохолодним і вологим умовам.

Розповідаємо про чотири популярні садові рослини, які вимагають особливої уваги в спекотну погоду, особливо на тлі того, що метеоролог вже обіцяє спеку до +36 градусів у липні.

Гортензія

Ці пишні красуні відносяться до рослин, найбільш вразливих під час спеки, а все тому що вони дуже вологолюбні.

Ознаки стресу: зів'яле листя та квіти, сухий грунт біля основи рослини — все це явні ознаки того, що рослина зазнає труднощів.

Як допомогти: рясно поливайте рано вранці або ввечері, коли температура повітря нижча, стежачи за тим, щоб вода досягала коріння, а не випаровувалася з поверхні.

Гортензія може дуже швидко скинути квіти та опустити листя у спеку

Троянда

Незважаючи на свою любов до сонця, ці класичні садові квіти починають відчувати труднощі, коли стає надто спекотно.

Ознаки стресу: у троянди, що відчуває стрес, квіти починають в’янути і бліднути, а її листя може навіть пожовтіти, скрутитися і зав’янути.

Як допомогти: рожеві кущі слід вкривати в спекотну частину дня, а ввечері, коли температура знижується, укриття можна зняти.

Якщо троянда тьмяніє і жовтіє – терміново рятуйте

Папороть

Папороті в принципі не люблять тривалого перебування на сонці, для них завжди краще півтінь і постійна вологість.

Ознаки стресу: в'яле, буре, сухе листя — явні ознаки того, що рослина відчуває стрес.

Як допомогти: Підтримуйте постійну вологість ґрунту і, по можливості, переміщуйте папороті в горщиках у затінене місце у найспекотнішу частину дня.

Папороті дуже швидко втрачають колір і свіжість у спеку

Фуксія

Ці прекрасні квіти можуть також потребувати додаткового догляду в найспекотніші місяці року. Фуксії виростають у тінистих, вологих лісах і ростуть на великих висотах, де повітря прохолодніше, а значить, вони не люблять спекотну та суху погоду.

Ознаки стресу: зверніть увагу на зів’ялі квіти, опалені бутони, обпалені краї листя та пелюсток, а також світлі або знебарвлені ділянки на листі, що постраждали від сонячних опіків.

Як допомогти: помістіть рослини в горщиках всередину іншого, більшого, світлого контейнера, щоб коріння не перегрівалося на сонці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які рослини відлякують комарів — посадіть їх у дворі, щоб забути про комах-кровопивців на все літо.