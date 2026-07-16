Чому павуки з'являються у вашій ванній кімнаті: причина дуже проста

Жодної загрози для людини ці членистоногі не несуть

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Побачити павука у ванній кімнаті — звична ситуація для багатьох українців. Насправді така поява не є випадковою: членистоногі обирають це місце через сприятливі умови для життя та полювання.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук.

Чому це відбувається?

За словами фахівчині, ванна кімната відповідає одразу кільком важливим умовам. Тут зазвичай темно, підвищена вологість, а також нерідко з'являються дрібні комахи, які стають здобиччю для павуків.

"В темряві активізуються тільки ті павуки, які полюють в нічній час. Це залежить не від токсичності отрути, а від способу життя. У людських оселях це зазвичай місця, де темно та вогко, наприклад у ванній кімнаті чи підвалі, у кутах — бо можна сплести ловчу павутину, а також біля вікон, — там де потенційно можна спіймати здобич", – пояснила експертка.

Таке "сусідство" є цілком нормальним явищем

Чи несе це загрозу?

Більшість павуків, яких можна зустріти в українських оселях, не становлять небезпеки для людини. Навпаки, вони виконують корисну роль, зменшуючи кількість мух, комарів, молі та інших дрібних комах.

Щоб павуки рідше з'являлися у ванній кімнаті, варто регулярно прибирати павутину, зменшувати вологість за допомогою вентиляції, а також не допускати скупчення комах, які слугують їм їжею. За відсутності здобичі такі місця стають для павуків менш привабливими.

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