Як з фільмів жахів: в Україні помітили гігантського павука з десятками малят на спині (фото)

Унікальний кадр налякав користувачів мережі.

У Національному природному парку "Пуща Радзівіла" на Рівненщині сфотографували великого павука, на спині якого розмістилися десятки маленьких павученят. Незвичне фото, оприлюднене у Телеграм-каналі "Рівне Головне" швидко привернуло увагу користувачів мережі через моторошний вигляд членистоногого. За попередньою оцінкою, на знімку зафіксована самка павука-вовка з потомством.

Світлину оприлюднили в мережі

Чому павученята сидять на спині матері

Для павуків-вовків така поведінка є цілком природною. Після вилуплення малята певний час подорожують на спині самки, яка захищає їх від хижаків та допомагає пережити перші дні життя.

Представники родини Lycosidae не плетуть ловчих сіток, а активно полюють на здобич. Саме через таку манеру полювання вони й отримали назву "павуки-вовки".

Чи становлять вони небезпеку для людей

Попри загрозливий зовнішній вигляд, павуки-вовки не належать до небезпечних для людини видів. Вони мають отруту, яку використовують для полювання на комах та інших дрібних безхребетних.

Фахівці зазначають, що павук не нападає на людину без причини. Укус можливий лише тоді, коли тварину затиснути, налякати або спробувати взяти до рук. У такому разі можуть виникнути локальний біль, почервоніння, легкий набряк чи свербіж. У людей із підвищеною чутливістю також можлива алергічна реакція.

Чому їх почали помічати частіше

Останніми роками повідомлень про зустрічі з великими павуками в Україні побільшало. Екологи пов'язують це з потеплінням клімату та м'якшими зимами, які сприяють виживанню членистоногих.

Павуки-вовки поширені майже по всій території України. Найчастіше про них повідомляють жителі Київської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Утім, зустріти таких павуків можна і в інших регіонах країни, особливо влітку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", киянка знайшла у автівці жовтосумого павука, що налякав не лише арахнофобів.