Від укусу можна померти: українець натрапив одразу на двох небезпечних павуків, що про них відомо (відео)

Отрута впливає на нервову систему

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На Одещині помітили одразу кілька небезпечних павуків. Їхня отрута небезпечна для людини, а самі вони мають чималий розмір.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, йдеться про каракуртів, які ще відомі як чорні вдови. Автори публікації, посилаючись на фахівців Кілійської багатопрофільної лікарні, зазначають, що спеціальної сироватки від отрути цього виду павуків в Україні немає, тому лікування є симптоматичним.

Що відомо про чорних вдів в Україні

Арахнологиня, доктор філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук коментарі "Телеграфу" раніше розповідала про те, що в Україні мешкає вид чорної вдови — Latrodectus tredecimguttatus (каракурт). Це не американська чорна вдова, а середземноморсько-азійський вид, що був присутній на півдні України завжди. Через потепління його ареал поступово розширюється на північ.

Чим небезпечні

Отрута павуків роду Latrodectus має вплив на нервову систему. Залежно від виду — судоми, сильний біль, втрата свідомості, у важких випадках летальний наслідок. Каракурт, який живе в Україні, небезпечний, але смертельні випадки трапляються рідко за своєчасної медичної допомоги.

"Каракурт, відомий летальними випадками. Від укусу каракурта можна померти, але це не завжди, не стовідсотковий летальний випадок. Тобто летальні випадки відомі, але не гарантовані", — раніше розповідала "Телеграфу" Іосипчук.

Чорна вдова в Україна. Інфографіка "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому кліщі так рано атакували Україну. Вчена пояснила нашестя.