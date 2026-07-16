Тарантули завбільшки 30 мм живуть в Україні: як виглядають (фото)

Зовнішній вигляд цих членистоногих може вражати

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Багато українців вважають тарантулів екзотичними павуками, яких можна зустріти лише у теплих країнах. Однак насправді вони живуть і в Україні.

Про це "Телеграфу" розповіла арахнологиня, докторка філософії та співробітниця Херсонського державного університету Анастасія Іосипчук.

Південноруський тарантул

За словами експертки, найбільшим представником цієї групи є південноруський тарантул, але він далеко не єдиний.

"Павуки-вовки — це родина, що містить представників з розміром тіла від 4 до 30 мм. Окрім тарантула південноруського, в Україні є інші види, які хоч і поступаються розмірами першому, але також є не маленькими: тарантул променистий (Hogna radiata) — 9–25 мм, тарантул з роду геолікоза (Geolycosa vultuosa) — 13–24 мм", — пояснила Анастасія Іосипчук.

Тарантул променистий

Незважаючи на свою назву, ці павуки не є гігантськими. Навіть найбільші українські тарантули мають тіло довжиною до 3 сантиметрів, хоча разом із лапками виглядають значно більшими.

Фахівці наголошують, що павуки-вовки відіграють важливу роль у природі, адже полюють на комах та інших дрібних безхребетних, допомагаючи підтримувати природний баланс. Людину вони не переслідують і зазвичай намагаються уникати контакту.

Тарантул з роду геолікоза

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