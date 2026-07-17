"Що за сором?" Відома мережа супермаркетів розбурхала мережу рекламою помічника (відео)

Через відеоролик покупці ледь не обірвали кабелі

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Клієнти "Сільпо" обурені відеороликом, що крутиться на сканері цін в супермаркеті. Дехто навіть намагався його вимкнути, але марно.

Про це покупці написали у соцмережі Threads. "Сільпо", що це за сором?", – йдеться у повідомленні.

Автор публікації цікавиться: "Хто та людина, яка побачила цей відос і сказала "Так, це звучить круто, розмістимо в магазині"? АІслоп, який ще незрозуміло якою мовою озвучений. "Сканара і я вгадаю ціню".

Варто зазначити, що перше речення, це все що можна розібрати: "Привіт, я – винюхувач цін".

Один з коментаторів просто не зміг підібрати цензурних слів, щоб поділитися враженнями від ролика. Він написав, що відео настільки бісить, що навіть намагався вимкнути кабель, але йому це не вдалося.

На думку іншого клієнта мережі, це – польський аутсорс.

Раніше в одному з супермакетів "Сільпо" в Одесі помітили незвичайного "співробітника". Ним виявився горобець, який безтурботно сидів на полиці та клював зернята кунжуту, що розсипались по ній.

Також у мережі завірусився курйозний випадок з магазином "Сільпо". Покупці помітили на одній з полиць мишу, яка бігала в упаковках з соняшниковим насінням.