"У здоровому глузді таку не купиш": мережу здивував вигляд риби в акваріумі "Сільпо" (фото)

У торговій мережі виник черговий рибний скандал

У львівському "Сільпо", розташованому у торговому центрі "Вікторія Гарденс" продають рибу з ознаками хвороби. В акваріумі плаває особина, вкрита великими білими наростами, що явно свідчить про недугу.

Відповідні кадри користувачка Threads опублікувала в мережі.

"Львів, супермаркет "Сільпо", зрозуміло що людина в здоровому глузді не купить таку рибу але, як на мене, то це просто знущання з живої істоти. Ця риба явно не за один день та навіть не за тиждень такою стала. "Сільпо", що ви можете сказати на цей рахунок?", – йдеться у дописі.

Риба з білими наростами. Фото: Скриншот з відео

Своєю чергою, представник торгової мережі поцікавився адресою супермаркету для подальших дій.

Водночас в коментарях українці висловлювали своє обурення:

– Сором цім супермаркетам за знущання з тварин!

– Катівня для живих беззахисних створінь. "Сільпо", це що за живодерня?

На кадрах видно, що акваріум, в якому утримується більше десятка рибин, дуже тісний. Одна з особин має явні ознаки хвороби, що впадають в око, але якщо придивитися, на інших теж присутні світлі плями. Не можна виключати, що вони інфікувалися від однієї з риб, але захворювання в них може бути на більш ранньому етапі.

Хворі риби у "Сільпо". Фото: Скриншот з відео

Що каже штучний інтелект

"Телеграф" показав кадри із зображенням тварини Chat GPT. Цифровий розум порадив не вживати цю рибу в жодному разі. На його думку, вона має тяжкий ступінь захворення.

Щодо білих наростів — вони виглядають нетипово і найімовірніше свідчать про захворювання або сильне ураження шкіри, вважає нейромережа.

Можливі причини:

Коропова віспа (carp pox) — вірусне захворювання коропових. Дає білі або сіруваті воскові бляшки на шкірі та плавцях. Це одна з найімовірніших версій.

Грибкова інфекція (сапролегніоз) — виглядає як білий пухнастий наліт, схожий на вату. На фото нарости не виглядають пухнастими, тому це менш імовірно.

Великі колонії паразитів або бактеріальне ураження після травми також можуть давати подібні зміни, хоча це трапляється рідше.

На фото найбільше насторожує те, що:

ураження дуже великі;

вони розташовані не лише на голові, а й уздовж спини;

риба виглядає виснаженою і має значні пошкодження шкіри.

"Тому я б не рекомендував вживати таку рибу в їжу, навіть якщо після термічної обробки частина збудників не становить небезпеки для людини. Такі ураження свідчать, що риба була хворою, і без ветеринарної оцінки визначити точну причину неможливо", – написав Chat GPT.

Варто додати, що не пройшло й тижня з того часу, як торгова мережа вже потрапила у скандал через рибу зі свого асортименту. У "Сільпо" продавали слабосолений оселедець, який нібито придатний для вживання майже два роки. Відповідно до вимог ветеринарно-санітарної експертизи, найдовший термін придатності в 3 місяці має морожений оселедець, а відкритий свіжий — 2-3 дні.