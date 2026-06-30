"У здоровому глузді таку не купиш": мережу здивував вигляд риби в акваріумі "Сільпо" (фото)
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У торговій мережі виник черговий рибний скандал
У львівському "Сільпо", розташованому у торговому центрі "Вікторія Гарденс" продають рибу з ознаками хвороби. В акваріумі плаває особина, вкрита великими білими наростами, що явно свідчить про недугу.
Відповідні кадри користувачка Threads опублікувала в мережі.
"Львів, супермаркет "Сільпо", зрозуміло що людина в здоровому глузді не купить таку рибу але, як на мене, то це просто знущання з живої істоти. Ця риба явно не за один день та навіть не за тиждень такою стала. "Сільпо", що ви можете сказати на цей рахунок?", – йдеться у дописі.
Своєю чергою, представник торгової мережі поцікавився адресою супермаркету для подальших дій.
Водночас в коментарях українці висловлювали своє обурення:
– Сором цім супермаркетам за знущання з тварин!
– Катівня для живих беззахисних створінь. "Сільпо", це що за живодерня?
На кадрах видно, що акваріум, в якому утримується більше десятка рибин, дуже тісний. Одна з особин має явні ознаки хвороби, що впадають в око, але якщо придивитися, на інших теж присутні світлі плями. Не можна виключати, що вони інфікувалися від однієї з риб, але захворювання в них може бути на більш ранньому етапі.
Що каже штучний інтелект
"Телеграф" показав кадри із зображенням тварини Chat GPT. Цифровий розум порадив не вживати цю рибу в жодному разі. На його думку, вона має тяжкий ступінь захворення.
Щодо білих наростів — вони виглядають нетипово і найімовірніше свідчать про захворювання або сильне ураження шкіри, вважає нейромережа.
Можливі причини:
- Коропова віспа (carp pox) — вірусне захворювання коропових. Дає білі або сіруваті воскові бляшки на шкірі та плавцях. Це одна з найімовірніших версій.
- Грибкова інфекція (сапролегніоз) — виглядає як білий пухнастий наліт, схожий на вату. На фото нарости не виглядають пухнастими, тому це менш імовірно.
- Великі колонії паразитів або бактеріальне ураження після травми також можуть давати подібні зміни, хоча це трапляється рідше.
На фото найбільше насторожує те, що:
- ураження дуже великі;
- вони розташовані не лише на голові, а й уздовж спини;
- риба виглядає виснаженою і має значні пошкодження шкіри.
"Тому я б не рекомендував вживати таку рибу в їжу, навіть якщо після термічної обробки частина збудників не становить небезпеки для людини. Такі ураження свідчать, що риба була хворою, і без ветеринарної оцінки визначити точну причину неможливо", – написав Chat GPT.
Варто додати, що не пройшло й тижня з того часу, як торгова мережа вже потрапила у скандал через рибу зі свого асортименту. У "Сільпо" продавали слабосолений оселедець, який нібито придатний для вживання майже два роки. Відповідно до вимог ветеринарно-санітарної експертизи, найдовший термін придатності в 3 місяці має морожений оселедець, а відкритий свіжий — 2-3 дні.