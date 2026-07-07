Більше не потрібно стояти на касі: як користуватися AI-візками у "Сільпо" (фото)
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Розповідаємо, як працюють візки зі штучним інтелектом у супермаркетах компанії
У мережі "Сільпо" з'явились "розумні візки" зі штучним інтелектом. У клієнтів супермаркетів також є можливість сплачувати за покупки через застосунок.
Відповідним відео поділилась користувачка в соцмережі Threads. Проте повний функціонал візків вона не розкривала.
"Нові технолоджі. В "Сільпо" зʼявилися AI-візки, вже затестила", – написала жінка.
Як користуватися AI-візками у "Сільпо"
"Розумні візки" (AI-візки) у супермаркеті дозволяють сканувати товари безпосередньо під час їхнього додавання, автоматично оновлювати суму чека та оплачувати покупки без черг через мобільний застосунок.
Ось як покроково користуватися цією технологією:
- Підготовка: Переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлено офіційний застосунок "Сільпо" (доступно в App Store та Google Play). Увійдіть до свого облікового запису програми Власний Рахунок.
- Синхронізація: Увімкніть Bluetooth і відскануйте QR-код на дисплеї розумного візка за допомогою свого смартфона, або активуйте режим "Вільнокаса" у додатку.
- Сканування та збір: Кладіть продукти у візок. Вбудовані камери ШІ або вмонтований сканер розпізнають товар і додають його до вашого віртуального кошика.
- Оплата: Після завершення покупок підтвердьте список товарів на екрані візка чи в додатку та здійсніть оплату банківською карткою прямо зі свого смартфона.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому ціни в "АТБ" нижчі, ніж у "Сільпо". Така відмінність має свої причини.