Рус

Більше не потрібно стояти на касі: як користуватися AI-візками у "Сільпо" (фото)

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новий візок у "Сільпо" допомагає уникнути черг Новина оновлена 07 липня 2026, 22:37
Новий візок у "Сільпо" допомагає уникнути черг. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розповідаємо, як працюють візки зі штучним інтелектом у супермаркетах компанії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

У мережі "Сільпо" з'явились "розумні візки" зі штучним інтелектом. У клієнтів супермаркетів також є можливість сплачувати за покупки через застосунок.

Відповідним відео поділилась користувачка в соцмережі Threads. Проте повний функціонал візків вона не розкривала.

"Нові технолоджі. В "Сільпо" зʼявилися AI-візки, вже затестила", – написала жінка.

Розумний візок у Сільпо
"Розумний візок" у "Сільпо". Фото: Скриншот
AI-візок у Сільпо додає товари у кошик
Як AI-візок у "Сільпо" додає товари у кошик. Фото: Скриншот

Як користуватися AI-візками у "Сільпо"

"Розумні візки" (AI-візки) у супермаркеті дозволяють сканувати товари безпосередньо під час їхнього додавання, автоматично оновлювати суму чека та оплачувати покупки без черг через мобільний застосунок.

Ось як покроково користуватися цією технологією:

  • Підготовка: Переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлено офіційний застосунок "Сільпо" (доступно в App Store та Google Play). Увійдіть до свого облікового запису програми Власний Рахунок.
  • Синхронізація: Увімкніть Bluetooth і відскануйте QR-код на дисплеї розумного візка за допомогою свого смартфона, або активуйте режим "Вільнокаса" у додатку.
  • Сканування та збір: Кладіть продукти у візок. Вбудовані камери ШІ або вмонтований сканер розпізнають товар і додають його до вашого віртуального кошика.
  • Оплата: Після завершення покупок підтвердьте список товарів на екрані візка чи в додатку та здійсніть оплату банківською карткою прямо зі свого смартфона.
Як користуватися розімними візками у Сільпо
Як користуватися AI-візками у "Сільпо". Інфографіка "Телеграфа"

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ціни в "АТБ" нижчі, ніж у "Сільпо". Така відмінність має свої причини.

Теги:
#Штучний інтелект #Інструкція #Сільпо #Інфографіка #Візок