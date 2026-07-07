Більше не потрібно стояти на касі: як користуватися AI-візками у "Сільпо" (фото)

Розповідаємо, як працюють візки зі штучним інтелектом у супермаркетах компанії

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У мережі "Сільпо" з'явились "розумні візки" зі штучним інтелектом. У клієнтів супермаркетів також є можливість сплачувати за покупки через застосунок.

Відповідним відео поділилась користувачка в соцмережі Threads. Проте повний функціонал візків вона не розкривала.

"Нові технолоджі. В "Сільпо" зʼявилися AI-візки, вже затестила", – написала жінка.

"Розумний візок" у "Сільпо". Фото: Скриншот

Як AI-візок у "Сільпо" додає товари у кошик. Фото: Скриншот

Як користуватися AI-візками у "Сільпо"

"Розумні візки" (AI-візки) у супермаркеті дозволяють сканувати товари безпосередньо під час їхнього додавання, автоматично оновлювати суму чека та оплачувати покупки без черг через мобільний застосунок.

Ось як покроково користуватися цією технологією:

Підготовка: Переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлено офіційний застосунок "Сільпо" (доступно в App Store та Google Play). Увійдіть до свого облікового запису програми Власний Рахунок.

Переконайтеся, що на вашому смартфоні встановлено офіційний застосунок "Сільпо" (доступно в App Store та Google Play). Увійдіть до свого облікового запису програми Власний Рахунок. Синхронізація: Увімкніть Bluetooth і відскануйте QR-код на дисплеї розумного візка за допомогою свого смартфона, або активуйте режим "Вільнокаса" у додатку.

Увімкніть Bluetooth і відскануйте QR-код на дисплеї розумного візка за допомогою свого смартфона, або активуйте режим "Вільнокаса" у додатку. Сканування та збір : Кладіть продукти у візок. Вбудовані камери ШІ або вмонтований сканер розпізнають товар і додають його до вашого віртуального кошика.

: Кладіть продукти у візок. Вбудовані камери ШІ або вмонтований сканер розпізнають товар і додають його до вашого віртуального кошика. Оплата: Після завершення покупок підтвердьте список товарів на екрані візка чи в додатку та здійсніть оплату банківською карткою прямо зі свого смартфона.

Як користуватися AI-візками у "Сільпо". Інфографіка "Телеграфа"

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