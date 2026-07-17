"Что за стыд?" Известная сеть супермаркетов взбудоражила сеть рекламой помощника (видео)

Из-за видеоролика покупатели чуть не оборвали кабели

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Клиенты "Сильпо" возмущены видеороликом, крутящимся на сканере цен в супермаркете. Некоторые даже пытались его выключить, но тщетно.

Об этом покупатели написали в соцсети Threads. "Сильпо", что это за стыд?", – говорится в сообщении.

Автор публикации интересуется: "Кто тот, кто увидел этот видос и сказал "Да, это звучит круто, разместим в магазине"? АIслоп, который еще непонятно на каком языке озвучен. "Сканара и я вгадаю ценю".

Стоит отметить, что первое предложение это все, что можно разобрать: "Привет, я — вынюхиватель цен".

Один из комментаторов просто не смог подобрать цензурные слова, чтобы поделиться впечатлениями от ролика. Он написал, что видео настолько бесит, что даже пытался выключить кабель, но это не удалось.

По мнению другого клиента сети, это польский аутсорс.

Ранее в одном из супермакетов "Сильпо" в Одессе был замечен необычный "сотрудник". Им оказался воробей, который беззаботно сидел на полке и клевал рассыпавшиеся по ней зерна кунжута.

Также в сети завирусился курьезный случай с магазином "Сильпо". Покупатели заметили на одной из полок мышь, которая бегала среди упаковок с семенами подсолнечника.