Пухнастий "співробітник" "Сільпо" став зіркою мережі. Кого помітили українці у супермаркеті (відео)

Українці вже згадали про культовий мультик

У мережі завірусився курйозний випадок з магазином "Сільпо". Покупці помітили на одній з полиць незвичного гостя.

Про це свідчить відео, яке опублікували у Threads. За словами автора, у магазині помітили мишу, яка бігала в упаковках з соняшниковим насінням.

"Новий співробітник відділу бакалії вийшов на зміну", — йдеться у підписі на відео.

Як видно на ролику, який триває всього кілька секунд, мишка цілком добре орієнтується на полиці з насінням та швидко тікає від камер. Чи був це перший візит до "Сільпо", невідомо. Однак наявність гризунів в магазині — серйозне порушення ветеринарно-санітарних норм.

У коментарях користувачі жартували, що миша — це Ремі з мультика "Рататуй", який шукає продукти для кулінарного шедевра. Хтось додав, що гризун проходить за параметрами дозволених тварин у супермаркеті. Люди писали:

Вона нічого не порушила, по стандартах проходить!

Виготовимо двері під замовлення.

Ахахаха комент на фоні в відео "тільки в тредс не викладай".

А що не так? З собачками ж можна, то чого не можна з мишами?

Згадується жарт в готелі:

- Do you know Tim and Jerry?

- yes

- so Jerry is here.

Це рататуй вибирає продукти, він сьогодні без свого друга на ногах.

Вона просто шукає спеції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві зафіксували курйозну ситуацію з чоловіком, який ходив по канату під час повітряної тривоги.