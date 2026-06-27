Пухнастий "співробітник" "Сільпо" став зіркою мережі. Кого помітили українці у супермаркеті (відео)
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Українці вже згадали про культовий мультик
У мережі завірусився курйозний випадок з магазином "Сільпо". Покупці помітили на одній з полиць незвичного гостя.
Про це свідчить відео, яке опублікували у Threads. За словами автора, у магазині помітили мишу, яка бігала в упаковках з соняшниковим насінням.
"Новий співробітник відділу бакалії вийшов на зміну", — йдеться у підписі на відео.
Як видно на ролику, який триває всього кілька секунд, мишка цілком добре орієнтується на полиці з насінням та швидко тікає від камер. Чи був це перший візит до "Сільпо", невідомо. Однак наявність гризунів в магазині — серйозне порушення ветеринарно-санітарних норм.
У коментарях користувачі жартували, що миша — це Ремі з мультика "Рататуй", який шукає продукти для кулінарного шедевра. Хтось додав, що гризун проходить за параметрами дозволених тварин у супермаркеті. Люди писали:
- Вона нічого не порушила, по стандартах проходить!
- Виготовимо двері під замовлення.
- Ахахаха комент на фоні в відео "тільки в тредс не викладай".
- А що не так? З собачками ж можна, то чого не можна з мишами?
Згадується жарт в готелі:
- Do you know Tim and Jerry?
- yes
- so Jerry is here.
- Це рататуй вибирає продукти, він сьогодні без свого друга на ногах.
- Вона просто шукає спеції.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві зафіксували курйозну ситуацію з чоловіком, який ходив по канату під час повітряної тривоги.