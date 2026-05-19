"Вишукана розкіш" під крилом у Путіна: як живе пасинок Медведчука у Москві

Син Марченко має бізнес в окупованому Донецьку

Родина пасинка Віктора Медведчука, схоже, непогано облаштувалася в Росії після втечі з України. Проте виявилося, що пасинок кума Путіна Богдан Марченко отримав російський паспорт, живе в Москві та долучився до бізнесу, пов’язаного з окупованими територіями України.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо". А його дружина Катерина тим часом шукає няню для квартири на 200 квадратів у престижних Хамовниках і фотографує російських зірок. Журналісти встановили, що Богдан Марченко виїхав з України та оселився у Москві ще 14 лютого 2022 року і відтоді не повертався.

Згодом журналісти знайшли й саме помешкання — елітну квартиру з видом на храм Христа Спасителя. Інтер’єр житла раніше навіть публікували у дизайнерському журналі — натуральний мармур, меблі європейських брендів, американські аксесуари та "атмосфера вишуканої розкоші".

При цьому офіційного бізнесу в Росії Катерина Марченко не має. Вона займається фотографією, організовує зйомки та намагалася працювати з російськими знаменитостями. Зокрема, анонсувала фотосесію з Філіпом Кіркоровим, але фото з ним так і не з’явилися. Натомість у її Instagram є зйомки з Ані Лорак. А ще — сумки за понад 2 тисячі доларів і аксесуари, ціна яких може доходити до 26 тисяч доларів.

Богдан Марченко з дружиною і сином. Фото з мережі

Сам Богдан Марченко, за даними розслідування, на початку 2026 року став співзасновником російської компанії "Інвестнова". Через неї він пов’язаний із бізнесом на окупованих територіях України. Журналісти стверджують, що структура має частки у компанії, зареєстрованій в окупованому Донецьку, а її керівником є колишній бойовик так званої "ДНР" Олександр Ненич.

Також розслідувачі нагадали, що в Україні Богдан Марченко досі володіє щонайменше шістьма об’єктами нерухомості. Серед них — будинки й земельні ділянки у Києві, зокрема поруч із маєтком Медведчука на вулиці Монтажників. Після початку повномасштабної війни цей будинок, за даними журналістів, охороняли українські поліцейські за договором із Марченко.

Хто такий Богдан Марченко?

Богдан Марченко — син Оксани Марченко від першого шлюбу, але в медіа його частіше називають "пасинком Медведчука". Він навчався у Європі, а в 2020 році голосно відгуляв весілля з фотографкою Катериною Чернишук.

Богдан Марченко з дружиною

На святі тоді виступали українські зірки, зокрема Макс Барських, Надя Дорофєєва, Світлана Лобода та Вєрка Сердючка. Ведучим був Григорій Решетник. Після втечі родини до РФ Марченко, отримав російський паспорт і долучився до бізнесу, пов’язаного з окупованими територіями України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає 71-річний Віктор Медведчук, який живе у Москві. Він схуд і змарнів.