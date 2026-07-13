Maserati, мільйони та сумки Hermes: як живе "золота" дружина кандидата в прем'єри Корецького

"Слабкістю" Ірини є дорогі сумочки

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Дружина головного кандидата на посаду прем’єр-міністра України Сергія Корецького, Ірина, любить люксові аксесуари та роз’їжджає на дорогих автомобілях. Лише прикраси успішної бізнеследі і жінки голови "Укрнафти" обійшлися сімейству в мільйони гривень.

Про це свідчать дані в офіційній декларації Сергія Корецького за 2025 рік.

Нерухомість

Ірина володіє земельними ділянками у Волинській області – на 1799 квадратів за 49 200 гривень та на 1960 квадратів за 49 500 гривень. Також бізнеследі з 2025 року орендує два нежитлові приміщення у Києві — площею 71,9 та 287,2 квадрата, що належать ТОВ "Перлина Пасажу" (вартість не вказана).

Живе сімейство в орендованому будинку у Козині під Києвом, а також має право безплатного користування квартирою у столиці вартістю 2 500 000 гривень.

Автопарк

Пересувається дружина можливого майбутнього прем’єра України на Maserati 2021 року випуску за 3 068 000 гривень. Крім того, подружжя користується двома автомобілями компанії "Санеко-Груп", Range Rover (2017 року за 3779125 гривень) і Mercedes (2018 року за 2127242).

Декларація Сергія Корецького

Важкий люкс

"Слабкістю" Ірини, судячи з декларації, є дорогі аксесуари. Підприємниця має цілу колекцію люксових сумочок і годинників: сумка Chanel, п’ять сумок Hermes моделей Kelly та Birkin, годинники Rolex Cosmograph Daytona, Patek Philippe Nautilus та Hublot, а також прикраси марок Chopard, Tiffany and Co., Van Cleef & Arpels та Cartier.

Вартість сумок Hermes

Ціни багатьох прикрас не вказані у декларації. З цінників, які є, можна виділити такі:

Кільце Tiffany — 546 210 гривень;

браслет Cartier — 485 033 гривень;

ще один браслет Cartier – 452 387 гривень;

і ще один браслет Cartier — 2077440.

Декларація Сергія Корецького

Доходи та заощадження

Дохід Ірини Корецької за 2025 рік становив близько 4,9 мільйона гривень. З них найбільшу частину – 3,2 мільйона гривень – принесла її незалежна професійна діяльність.

Решта — відсотки за вкладами, зарплата у "Санеко Трейд" та дохід від продажу рухомого майна на суму 672 тисячі гривень.

На її рахунках було близько 4,94 мільйона гривень, близько 311 тисяч доларів та незначна сума в євро.

Декларація Сергія Корецького

Декларація Сергія Корецького

Що відомо про Ірину Корецьку

Дружина можливого майбутнього прем'єр-міністра України Ірина Павлівна Корецька в дівоцтві мала прізвище Моружко.

Їй належать 100% часток у компаніях ТОВ "ФОРТЕКС ЕНЕРДЖІ" (торгівля газом, вартість частки — 2,5 млн грн) та ТОВ "НОВА КАВОВА КУЛЬТУРА" (виробництво чаю та кави).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про голову НАК "Нафтогаз України" Корецького та його послужний список.