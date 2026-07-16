Скарб у дідусевій шухляді: від яких наручних годинників часів СРСР шаленіє сучасна молодь

За цими моделями полюють колекціонери

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У багатьох українців і досі вдома лежать речі, які десятиліттями не привертали уваги. Старі механічні годинники радянських часів часто опиняються у шухлядах або коробках разом з іншими сімейними речами. Однак деякі з них сьогодні стали бажаними експонатами для колекціонерів і можуть коштувати сотні, а іноді й понад тисячу доларів.

"Телеграф" розповідає, які моделі годинників, випущених у СРСР, зараз вважаються найціннішими та скільки за них готові заплатити поціновувачі вінтажної техніки.

"Стріла" — годинник, який побував у космосі

Однією з найцінніших моделей вважається хронограф "Стріла", виготовлений на механізмі 3017. Саме такий годинник був на руці космонавта Олексія Леонова під час першого в історії виходу людини у відкритий космос у 1965 році.

Годинник "Стріла". Фото: reddit.com

Цей аксесуар має попит не тільки через свою історію, а й через складний механізм із функцією хронографа. Якщо годинник зберігся в оригінальному стані та справно працює, його вартість на колекційному ринку може становити приблизно від 500 до 1500 доларів.

"Ракета Полярна" — годинник, який показує 24 години

Ще одна рідкісна модель — "Ракета Полярна", створена для полярників, які працювали в Антарктиді. Через полярний день і ніч там складно орієнтуватися за звичайним 12-годинним циферблатом, тому інженери розробили годинник із повним 24-годинним колом.

Годинник "Ракета Полярна". Фото: poljot24.de

Саме ця особливість зробила модель культовою серед колекціонерів. Оригінальні екземпляри 1970-х років можуть коштувати від 600 до 1200 доларів.

"Океан" і "Штурманські" — годинники, які не продавали всім

Моделі "Океан" та "Штурманські" свого часу були службовими годинниками. Їх отримували військові моряки та льотчики, а у звичайному продажу вони практично не зустрічалися. Вони оснащувалися надійним механізмом 3133, мали функцію хронографа та вирізнялися міцним корпусом.

Годинник "Океан". Фото: etsy.com

На вторинному ринку ранні версії "Океану" оцінюють приблизно у 400–800 доларів, тоді як за оригінальні "Штурманські" колекціонери готові заплатити від 300 до 600 доларів.

"Восток Амфібія НВЧ-30" — годинник для військових водолазів

Не кожна "Амфібія" є дорогою. Найбільшу цінність має спеціальна модифікація НВЧ-30, яку виготовляли для потреб Міністерства оборони СРСР.

Годинник Восток Амфібія НВЧ-30. Фото: sputnikwatch.com

Модель отримала посилений корпус із нержавіючої сталі, товсте скло та покращений захист від води. Вона була розрахована на занурення до 300 метрів.Сьогодні за такий годинник у хорошому стані можуть запропонувати від 500 до 1000 доларів.

"Луч" і "Полет De Luxe" — знову повернулися в моду

Попитом користуються не лише військові або космічні моделі. Все більше прихильників знаходять ультратонкі класичні годинники 1960–1970-х років. "Луч" та "Полет De Luxe" мають мінімалістичний дизайн і дуже тонкий корпус, товщина якого становила лише близько восьми міліметрів.

Годинник Полет De Luxe. Фото: olx.ua

Більшість таких моделей продається за 50–150 доларів. Водночас рідкісні версії у золотих корпусах можуть коштувати від 500 до 900 доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що великі настінні годинники вийшли з моди. Дізнайтеся, чим їх замінити.