Скарб у дідусевій шухляді: від яких наручних годинників часів СРСР шаленіє сучасна молодь
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За цими моделями полюють колекціонери
У багатьох українців і досі вдома лежать речі, які десятиліттями не привертали уваги. Старі механічні годинники радянських часів часто опиняються у шухлядах або коробках разом з іншими сімейними речами. Однак деякі з них сьогодні стали бажаними експонатами для колекціонерів і можуть коштувати сотні, а іноді й понад тисячу доларів.
"Телеграф" розповідає, які моделі годинників, випущених у СРСР, зараз вважаються найціннішими та скільки за них готові заплатити поціновувачі вінтажної техніки.
"Стріла" — годинник, який побував у космосі
Однією з найцінніших моделей вважається хронограф "Стріла", виготовлений на механізмі 3017. Саме такий годинник був на руці космонавта Олексія Леонова під час першого в історії виходу людини у відкритий космос у 1965 році.
Цей аксесуар має попит не тільки через свою історію, а й через складний механізм із функцією хронографа. Якщо годинник зберігся в оригінальному стані та справно працює, його вартість на колекційному ринку може становити приблизно від 500 до 1500 доларів.
"Ракета Полярна" — годинник, який показує 24 години
Ще одна рідкісна модель — "Ракета Полярна", створена для полярників, які працювали в Антарктиді. Через полярний день і ніч там складно орієнтуватися за звичайним 12-годинним циферблатом, тому інженери розробили годинник із повним 24-годинним колом.
Саме ця особливість зробила модель культовою серед колекціонерів. Оригінальні екземпляри 1970-х років можуть коштувати від 600 до 1200 доларів.
"Океан" і "Штурманські" — годинники, які не продавали всім
Моделі "Океан" та "Штурманські" свого часу були службовими годинниками. Їх отримували військові моряки та льотчики, а у звичайному продажу вони практично не зустрічалися. Вони оснащувалися надійним механізмом 3133, мали функцію хронографа та вирізнялися міцним корпусом.
На вторинному ринку ранні версії "Океану" оцінюють приблизно у 400–800 доларів, тоді як за оригінальні "Штурманські" колекціонери готові заплатити від 300 до 600 доларів.
"Восток Амфібія НВЧ-30" — годинник для військових водолазів
Не кожна "Амфібія" є дорогою. Найбільшу цінність має спеціальна модифікація НВЧ-30, яку виготовляли для потреб Міністерства оборони СРСР.
Модель отримала посилений корпус із нержавіючої сталі, товсте скло та покращений захист від води. Вона була розрахована на занурення до 300 метрів.Сьогодні за такий годинник у хорошому стані можуть запропонувати від 500 до 1000 доларів.
"Луч" і "Полет De Luxe" — знову повернулися в моду
Попитом користуються не лише військові або космічні моделі. Все більше прихильників знаходять ультратонкі класичні годинники 1960–1970-х років. "Луч" та "Полет De Luxe" мають мінімалістичний дизайн і дуже тонкий корпус, товщина якого становила лише близько восьми міліметрів.
Більшість таких моделей продається за 50–150 доларів. Водночас рідкісні версії у золотих корпусах можуть коштувати від 500 до 900 доларів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що великі настінні годинники вийшли з моди. Дізнайтеся, чим їх замінити.