"Смак, який не забути": чим може похвалитися торт "Запоріжжя" (відео)

Найкращі технологи України працювали над його створенням

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У Запоріжжі з’явився свій іменний торт. Йдеться не про легендарний кондитерський виріб "Іній", а про новинку від Кондитерського будинку "Skalli".

Торт "Запоріжжя" з’явився на світ у середині липня 2026 року. На цей час його можна придбати у мережі магазинів "Галя Балувана" в однойменному місті, а також у деяких містах регіону, повідомляє "Телеграф".

В основі "Запоріжжя" — мигдальне борошно, волоський горіх, вершкове масло, варене згущене молоко, ніжні вершки та шоколадна глазур. Гармонійне поєднання добірних інгредієнтів дарує любителям солодощів цей незабутній смак. Повідомляється, що найкращі технологи України працювали над цим продуктом цілих 9 місяців!

Це не просто торт. Це характер. Це глибина смаку. Це незабутній десерт! "Галя Балувана"

16 липня — день народження торта "Запоріжжя".

Блогер "Той самий Дмитро" зробив огляд новинку, яка коштує 490 грн за 600 грамів. За його словами, торт "Запоріжжя" ідеально підходить до кави. Ймовірно, він буде доступний для покупки не лише у Запорізькій області, а й в інших областях України, де є магазини мережі "Галя Балувана".

Раніше "Телеграф" повідомляв про новий торт від "Сільпо". На полицях мережі супермаркетів помітили знаменитий та багатьма улюблений десерт — символ Запоріжжя "Іній", щоправда, там він продається під іншою назвою.