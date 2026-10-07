Як у дитинстві: український ресторан видаватиме їжу за каштани
- Автор
-
- Дата публікації
-
Незвичайний обмін запропонували клієнтам в рамках осінньої акції
Один із ресторанів Дніпра влаштовує незвичну акцію: протягом одного дня тут мінятимуть зібрані каштани на страви та напої. Про це заклад повідомив у своєму Instagram.
Організатори зазначили, що каштани їм дійсно потрібні. Тож містянам пропонують нести їх до закладу й отримувати за це частування.
Скільки каштанів потрібно для чебурека
За умовами акції, 50 каштанів можна обміняти на один чебурек XXL із м’ясом. Інший варіант за таку саму кількість – какао з маршмелоу для дитини.
Акція діятиме 12 жовтня з 13:00 до 17:00. У ресторані підкреслюють ключову умову: обмін працює за принципом "в одні руки". Тобто один відвідувач може отримати лише один чебурек за свої 50 каштанів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні з'явився найдорожчий McDonald's та чому він особливий.