Как в детстве: украинский ресторан будет выдавать еду за каштаны

Необычный обмен предложили клиентам в рамках осенней акции

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Один из ресторанов Днепра устраивает необычную акцию: в течение одного дня здесь будут менять собранные каштаны на блюда и напитки. Об этом заведение сообщило в своем Instagram.

Организаторы отметили, что каштаны им действительно нужны. Поэтому горожанам предлагают нести их в заведение и получать за это угощение.

Сколько каштанов нужно для чебурека

По условиям акции, 50 каштанов можно обменять на один чебурек XXL с мясом. Другой вариант за такое же количество – какао с маршмеллоу для ребенка.

Акция будет действовать 12 октября с 13:00 до 17:00. В ресторане подчеркивают ключевое условие: обмен работает по принципу "в одни руки". То есть один посетитель может получить только один чебурек за свои 50 каштанов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине появился самый дорогой McDonald's и почему он особенный.