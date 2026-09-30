Не кожна акція в "АТБ" вигідна: 5 речей, які допоможуть не переплатити

Дивіться не лише на ціну

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Червоний цінник і напис "акція" автоматично привертають увагу покупців. Але нижча ціна на полиці не завжди означає, що товар справді вигідніше купувати.

Є кілька простих деталей, які допоможуть зрозуміти реальну вигоду ще до того, як товар опиниться у кошику. "Телеграф" розповість, що варто перевірити в АТБ, щоб не переплачувати за нібито вигідну пропозицію.

Подивіться, скільки товару в упаковці

Перш за все варто звернути увагу не на великий червоний цінник, а на саму упаковку. Особливо якщо ви добре знаєте, як зазвичай виглядає цей товар.

Наприклад, пачка крупи може коштувати дешевше, ніж зазвичай, але важити не 500 грамів, а 400. Те саме стосується молока, масла, кави, солодощів та інших продуктів, які продаються у різному фасуванні.

Тому перед покупкою краще швидко перевірити вагу або об'єм. Іноді саме тут стає зрозуміло, чому ціна на полиці виглядає так привабливо.

Порівнюйте ціну за кілограм або літр

Ще один спосіб зрозуміти, чи справді товар вигідний, — подивитися на його ціну за кілограм або літр. Це особливо важливо, коли поруч стоять упаковки різного розміру.

Наприклад, пачка крупи на 400 грамів коштує 40 гривень, а упаковка на 800 грамів — 70. За самою ціною перша здається дешевшою, але якщо перерахувати вартість на кілограм, більша пачка виявиться вигіднішою.

Тому краще порівнювати не лише ціну всієї упаковки, а скільки коштує однакова кількість продукту. Саме це дозволяє побачити реальну різницю між товарами.

Знижка може бути через термін придатності

Якщо на продукт раптом з'явилася помітна знижка, варто подивитися на його термін придатності. Часто причина у тому, що товар потрібно реалізувати найближчим часом.

Особливо уважними варто бути з молочною продукцією, м'ясом, рибою та готовими стравами. Такі продукти мають обмежений термін зберігання, тому після покупки їх краще не відкладати надовго.

Якщо ви плануєте з'їсти продукт найближчими днями, така знижка може бути цілком вигідною. Але купувати кілька упаковок про запас лише через низьку ціну не варто — якщо частину доведеться викинути і заощадити все одно не вийде.

Огляньте упаковку

Перед покупкою також варто подивитися, чи все гаразд із самою упаковкою. Невелика вм'ятина на картонній коробці — одна справа, а от пошкоджений пакет, прокол, порушена герметичність або здуття банки — вже привід вибрати інший товар.

Особливо уважними варто бути до продуктів, які продаються у вакуумній упаковці або герметичній тарі. Якщо упаковка пошкоджена, товар може втратити свої властивості або зіпсуватися швидше.

Якщо поруч є такий самий продукт у нормальній упаковці, краще взяти його. Знижка в кілька гривень навряд чи виправдає покупку товару, стан якого викликає сумніви.

Порівняйте товар із тим, що стоїть поруч

Акційний цінник легко привертає увагу, особливо якщо поруч написано про знижку у відсотках. Через це покупець може автоматично вирішити, що саме цей товар зараз коштує найвигідніше.

Але акція часто стосується лише одного конкретного бренду. На сусідній полиці при цьому може стояти схожий товар іншого виробника, який продається дешевше навіть без знижки.

Тому варто порівняти не лише ціну, а й вагу, об'єм та склад продуктів. Іноді різниця у вартості стає помітною саме після такого простого порівняння.