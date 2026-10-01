Ресторан із "Кришталевою" залою побудували на місці садиби: яким був "Театральний" у Сумах

Історія будівлі на Покровській площі

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У центрі Сум, навпроти пам’ятника Харитоненку, можна побачити сучасну будівлю торгового центру. Але раніше на цьому місці знаходилася дворянська садиба, а пізніше — триповерховий ресторанний комплекс "Театральний" із кабаре та кількома залами.

"Телеграф" розповідає, який вигляд мав "Театральний" і як змінювався комплекс на Покровській площі.

Наприкінці XIX століття на розі Покровської площі та Петропавлівської вулиці знаходився особняк дворянської родини де-Коннор. Це була одноповерхова будівля з цокольним поверхом у стилі необароко. Точний автор проєкту невідомий. Серед можливих архітекторів називають Михайла Ловцова, який у 1880-х роках працював у Сумах і займався реконструкцією Спасо-Преображенського собору.

Садиба де-Коннора. Фото: Fandom

У радянські часи в особняку розміщувався Сумський краєзнавчий музей. Але в 1970-х роках почалася масштабна перебудова центру міста, і будівлю колишньої садиби знесли.

Садиба на Покровській площі Фото: Fandom

У рамках реконструкції Театральної площі в Сумах почали створювати новий комплекс культурних і громадських будівель. Тоді ж тут з’явилися театр імені Щепкіна, багатоповерхові будинки та ресторанний комплекс "Театральний". Нова будівля в стилі радянського модернізму, хоч і була триповерховою, але за висотою не перевищувала сусідню будівлю земської управи.

Комплекс "Театральний". Фото: Facebook/Мої Суми: від минулого до сьогодення

На першому поверсі будівлі були їдальня, кулінарія, на другому — ресторан із трьома залами, "Зеленим", "Червоним" і "Кришталевим", а на третьому розташовувалися вар’єте та шашлична.

"Червона" зала комплексу "Театральний". Фото: Цукр/Олег Кривцов

Потрапити до "Театрального" можна було лише у відповідному одязі. За спогадами очевидців, через суворий дрес-код деякі містяни навіть брали костюми та штани напрокат.

Після розпаду СРСР ресторани поступово закрилися, а приміщення почали здавати в оренду. На початку 2000-х будівля зацікавила італійських підприємців із компанії "Італінвест", пише "Цукр". Вони планували створити тут готельно-ресторанний комплекс. На перших поверхах мали залишитися магазини та ресторани, а вище планували розмістити спа-зону, тренажерний зал та апартаменти.

ТЦ "Лабіринт". Фото: Facebook/Мої Суми: від минулого до сьогодення

Будівництво розпочалося у 2004 році. Однак через економічну кризу інвестори відмовилися від ідеї готелю та продали свою частку. Новий власник вирішив використати будівлю для торгового центру. Водночас початковий проєкт довелося змінити. Зокрема, нові поверхи планували повністю закрити склом, але через нестачу коштів від цієї ідеї відмовилися. Основну частину нової п’ятиповерхової конструкції завершили приблизно у 2010 році.