Таких цін ще не бачили: де в Україні з'явився найдорожчий McDonald's та чому він особливий

Пояснень причин такої різниці в цінах наразі немає

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В Буковелі відкрився перший ресторан мережі McDonald's. Проте ціни в ньому неприємно здивували відвідувачів.

Про це розповіла користувачка під ніком a.barbismm в соціальній мережі Threads. За її словами, підстав для таких цін об'єктивно немає.

Дівчина зазначила, що в ресторані набагато вищі ціни, ніж в інших містах. Вона порівняла деякі з цінників.

"Сьогодні відкрився мак у Буковелі ціни Буковель, Яремче, Одеса", — написала авторка посту.

Так, в Буковелі "Дабл Біг Тейсті Меню" коштує 517 гривень, а в сусідньому Яремче — 425 гривень. В Одесі таке ж меню коштує 406 гривень.

Ціна Дабл Біг Тейсті Меню в Буковелі

Ціна Дабл Біг Тейсті Меню в Яремче

Ціна Дабл Біг Тейсті Меню в Одесі

Як відреагували користувачі?

В коментарях люди дивувались, що ціни в різних містах відрізняються. Також висловлюється здивування, що в Буковелі ціна набагато вища, ніж в сусідніх містах.

"Здивований, що в різних закладах різні ціни";

"Не хочемо — не купуємо. Але ціни явно завищені і не зрозуміло чому. До того Буковелю продукти по асфальту везуть";

"Ми теж думали, що питання в логістиці, але між Яремче і Буковелем невелика відстань";

Коментарі користувачів

"Ну не в 10 разів дорожче і на тому не зле", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому в Києві і які були ціни.