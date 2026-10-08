Квест від Roshen: розіграш компанії збиває з пантелику українців

Код є, але спробуйте його знайти

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У Roshen стартувала нова акція, але для її учасників вона виявилася ще тією головоломкою. Користувачі Threads скаржаться, що код для участі складно знайти на упаковці, а ще складніше — розібрати, які саме там написані букви та цифри.

Одна з користувачок опублікувала допис, де розповіла, що витратила на пошуки коду близько пів години. У коментарях вона пояснила, що проблема виникла не лише з його розташуванням, а й із читабельністю.

"Новий квест від Roshen. Ми пів години той код шукали", — написала дівчина.

Допис в Threads

"Рожеве на рожевому" — і спробуй розібрати

За словами авторки допису, спочатку учаснику потрібно взагалі знайти потрібне місце на упаковці.

"Спочатку знайти рожеве на рожевому, а потім ще спробуй розібрати букви та цифри. Я не одразу правильно ввела", — скаржиться дівчина.

Коментарі з Threads

Під дописом інші користувачі також поділилися своїм досвідом. Частина погодилася, що код непросто знайти, а дехто зазначив, що так і не зміг його відшукати.

Як знайти код на упаковці

Код для участі в акції знаходиться на внутрішній частині упаковки. Однак його може бути непросто одразу помітити — напис іноді зливається з кольоровими елементами дизайну, тому упаковку варто уважно оглянути.

Як працюють акції з кодами

В акції Yummi Gummi "Жуй, смакуй, вигравай!", код потрібно знайти всередині упаковки та зареєструвати на промосайті або через Telegram-бот.

Акція триває з 1 жовтня до 6 грудня 2026 року. За кількістю зібраних кодів учасники можуть отримати:

1 код — цифровий подарунок;

4 коди — сертифікат Giftmall;

6 кодів — наліпки;

7 кодів — один із двох брендованих брелоків;

від 8 кодів — участь у щотижневому розіграші;

від 10 кодів — участь у щомісячному розіграші.

Які призи розігрують

Головний приз щомісячного розіграшу — PlayStation 5 Slim. Щотижня серед учасників також розігрують брендовані парасольки, сумки та рюкзаки.

На промосайті вказана й кількість доступних подарунків. Зокрема, зазначено 3000 сертифікатів, 700 комплектів наліпок та по 350 брелоків кожного виду на місяць.

Кількість подарунків обмежена, а лічильники їхніх залишків оновлюються щомісяця.

Умови акції

Раніше "Телеграф" розповідав, що Roshen після 14 років суперечок перейменував відомі цукерки.