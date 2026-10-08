Квест від Roshen: розіграш компанії збиває з пантелику українців
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Код є, але спробуйте його знайти
У Roshen стартувала нова акція, але для її учасників вона виявилася ще тією головоломкою. Користувачі Threads скаржаться, що код для участі складно знайти на упаковці, а ще складніше — розібрати, які саме там написані букви та цифри.
Одна з користувачок опублікувала допис, де розповіла, що витратила на пошуки коду близько пів години. У коментарях вона пояснила, що проблема виникла не лише з його розташуванням, а й із читабельністю.
"Новий квест від Roshen. Ми пів години той код шукали", — написала дівчина.
"Рожеве на рожевому" — і спробуй розібрати
За словами авторки допису, спочатку учаснику потрібно взагалі знайти потрібне місце на упаковці.
"Спочатку знайти рожеве на рожевому, а потім ще спробуй розібрати букви та цифри. Я не одразу правильно ввела", — скаржиться дівчина.
Під дописом інші користувачі також поділилися своїм досвідом. Частина погодилася, що код непросто знайти, а дехто зазначив, що так і не зміг його відшукати.
Як знайти код на упаковці
Код для участі в акції знаходиться на внутрішній частині упаковки. Однак його може бути непросто одразу помітити — напис іноді зливається з кольоровими елементами дизайну, тому упаковку варто уважно оглянути.
Як працюють акції з кодами
В акції Yummi Gummi "Жуй, смакуй, вигравай!", код потрібно знайти всередині упаковки та зареєструвати на промосайті або через Telegram-бот.
Акція триває з 1 жовтня до 6 грудня 2026 року. За кількістю зібраних кодів учасники можуть отримати:
- 1 код — цифровий подарунок;
- 4 коди — сертифікат Giftmall;
- 6 кодів — наліпки;
- 7 кодів — один із двох брендованих брелоків;
- від 8 кодів — участь у щотижневому розіграші;
- від 10 кодів — участь у щомісячному розіграші.
Які призи розігрують
Головний приз щомісячного розіграшу — PlayStation 5 Slim. Щотижня серед учасників також розігрують брендовані парасольки, сумки та рюкзаки.
На промосайті вказана й кількість доступних подарунків. Зокрема, зазначено 3000 сертифікатів, 700 комплектів наліпок та по 350 брелоків кожного виду на місяць.
Кількість подарунків обмежена, а лічильники їхніх залишків оновлюються щомісяця.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Roshen після 14 років суперечок перейменував відомі цукерки.