Квест от Roshen: розыгрыш компании сбивает с толку украинцев

Код есть, но попробуйте его найти

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В Roshen стартовала новая акция, но для ее участников она оказалась настоящей головоломкой. Пользователи Threads жалуются, что код для участия сложно найти на упаковке, а еще сложнее – разобрать, какие именно буквы и цифры там написаны.

Одна из пользовательниц опубликовала пост , где рассказала, что потратила на поиски кода около получаса. В комментариях она пояснила, что проблема возникла не только с его расположением, но и с читабельностью.

"Новый квест от Roshen. Мы полчаса этот код искали", – написала девушка.

Сообщение в Threads

"Розовое на розовом" – и попробуй разбери

По словам автора публикации, сначала участнику нужно вообще найти нужное место на упаковке.

"Сначала найти розовое на розовом, а потом еще попробуй разбери буквы и цифры. Я не сразу правильно ввела", – жалуется девушка.

Комментарии с Threads

Под постом другие пользователи также поделились своим опытом. Часть согласилась, что код непросто найти, а некоторые отметили, что так и не смогли его отыскать.

Как найти код на упаковке

Код для участия в акции находится на внутренней части упаковки. Однако его может быть непросто сразу заметить – надпись иногда сливается с цветными элементами дизайна, поэтому упаковку стоит внимательно осмотреть.

Как работают акции с кодами

В акции Yummi Gummi "Жуй, смакуй, вигравай!", код нужно найти внутри упаковки и зарегистрировать на промосайте или через Telegram-бот.

Акция длится с 1 октября по 6 декабря 2026 года. В зависимости от количества собранных кодов участники могут получить:

1 код – цифровой подарок;

4 кода – сертификат Giftmall;

6 кодов – наклейки;

7 кодов – один из двух брендированных брелоков;

от 8 кодов – участие в еженедельном розыгрыше;

от 10 кодов – участие в ежемесячном розыгрыше.

Какие призы разыгрывают

Главный приз ежемесячного розыгрыша – PlayStation 5 Slim. Еженедельно среди участников также разыгрывают брендированные зонты, сумки и рюкзаки.

На промосайте указано и количество доступных подарков. В частности, заявлено 3000 сертификатов, 700 комплектов наклеек и по 350 брелоков каждого вида в месяц.

Количество подарков ограничено, а счетчики их остатка обновляются каждый месяц.

Условия акции