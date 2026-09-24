Апельсинова новинка від "Рошен" нарешті в магазинах: скільки коштує і чи варто купувати

Компанія розширює асортимент товарів

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Компанія Roshen продовжує радувати українців солодкими новинками. Так, у продажу з'явились шоколадні батончики з начинкою зі смаком гіркого апельсина.

Про це розповідають в соціальній мережі Threads. Варто зауважити, що спочатку українці не повірили в існування такого різновиду батончиків.

Новий молочно-шоколадний батончик Roshen Orange Flavour — це поєднання ніжного молочного шоколаду та ароматної начинки зі смаком гіркого апельсина. Ті, хто вже спробував ласощі зазначають, що вони дуже смачні.

"Прикол, це не фейк…", — підписала авторка фото.

Українці спочатку не повірили, що це не фейк

Користувачі мережі підтверджують, що це не фейк. Вони зазначають, що солодощі вже завезли у фірмові магазини компанії.

"Батончик все ж не фейк, до останнього не вірила в їх існування, @roshen_ukraine уже завезли його у свої фірмові магазини! Тому, хто хотів скуштувати — біжіть", — пишуть в соцмережі.

Батончики продають в фірмових магазинах компанії

Спочатку батончики продавались за акційною ціною у 16,90 грн. Проте вже за кілька днів ціна зросла до понад 22 гривень.

Акційна ціна новинки - 16,90 грн

Як відреагували в мережі?

Українці зазначають, що знайти новинку не надто просто, адже вона є в наявності не у всіх магазинах. Проте дехто також зізнався, що новий смак їм не сподобався.

"Де ви їх знайшли?";

"Заходила сьогодні — немає";

"Не фейк, але і не смачно";

"Дуже смачно, взагалі-то…";

"Але уже не по 16,9";

"Бачила не раз їх в магазинах, але не фанатка апельсинового наповнювала, краще вже кокосік";

Коментарі користувачів

"Ну, сподіваюсь скоро і до нас доїде. Дякую";

"Вже місяць ходжу до фірмового магазину, а там нема і нема, навіть персонал не в курсі, що вони існують)))";

"Очікую у Дніпрі";

"Я теж тиждень тому питала, говорили що не знають за його існування. Сьогодні зайшла просто в магазин по дорозі, не в той що ходу завжди, і вуаля він там був";

"Не засмучуйтеся, доїде і до вас, я брала в Києві";

"Смакота", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що Roshen перейменувала відомі цукерки після 14 років суперечок.