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Апельсинова новинка від "Рошен" нарешті в магазинах: скільки коштує і чи варто купувати

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Новинка порадувала українців Новина оновлена 24 вересня 2026, 17:19
Новинка порадувала українців. Фото Колаж "Телеграфу"

Компанія розширює асортимент товарів

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Компанія Roshen продовжує радувати українців солодкими новинками. Так, у продажу з'явились шоколадні батончики з начинкою зі смаком гіркого апельсина.

Про це розповідають в соціальній мережі Threads. Варто зауважити, що спочатку українці не повірили в існування такого різновиду батончиків.

Новий молочно-шоколадний батончик Roshen Orange Flavour — це поєднання ніжного молочного шоколаду та ароматної начинки зі смаком гіркого апельсина. Ті, хто вже спробував ласощі зазначають, що вони дуже смачні.

"Прикол, це не фейк…", — підписала авторка фото.

Українці спочатку не повірили, що це не фейк
Українці спочатку не повірили, що це не фейк

Користувачі мережі підтверджують, що це не фейк. Вони зазначають, що солодощі вже завезли у фірмові магазини компанії.

"Батончик все ж не фейк, до останнього не вірила в їх існування, @roshen_ukraine уже завезли його у свої фірмові магазини! Тому, хто хотів скуштувати — біжіть", — пишуть в соцмережі.

Батончики продають в фірмових магазинах компанії
Батончики продають в фірмових магазинах компанії

Спочатку батончики продавались за акційною ціною у 16,90 грн. Проте вже за кілька днів ціна зросла до понад 22 гривень.

Акційна ціна новинки - 16,90 грн
Акційна ціна новинки - 16,90 грн

Як відреагували в мережі?

Українці зазначають, що знайти новинку не надто просто, адже вона є в наявності не у всіх магазинах. Проте дехто також зізнався, що новий смак їм не сподобався.

"Де ви їх знайшли?";

"Заходила сьогодні — немає";

"Не фейк, але і не смачно";

"Дуже смачно, взагалі-то…";

"Але уже не по 16,9";

"Бачила не раз їх в магазинах, але не фанатка апельсинового наповнювала, краще вже кокосік";

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

"Ну, сподіваюсь скоро і до нас доїде. Дякую";

"Вже місяць ходжу до фірмового магазину, а там нема і нема, навіть персонал не в курсі, що вони існують)))";

"Очікую у Дніпрі";

"Я теж тиждень тому питала, говорили що не знають за його існування. Сьогодні зайшла просто в магазин по дорозі, не в той що ходу завжди, і вуаля він там був";

"Не засмучуйтеся, доїде і до вас, я брала в Києві";

"Смакота", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що Roshen перейменувала відомі цукерки після 14 років суперечок.

Теги:
#Солодощі #Новинка #Roshen #Батончики