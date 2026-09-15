Roshen після 14 років суперечок перейменував відомі цукерки: навіщо та де ще є російська мова

Вперше українізувати назву обіцяли у 2012 році

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Компанія Roshen змінила назву відомої цукерки "Сливки-ленивки" — вона відтепер звучить українською "Лінива корівка". Такої зміни добивався львівський волонтер та мовний діяч Святослав Літинський протягом 14 років.

Про зміну компанія оголосила в соцмережах, зауваживши, що у них "корівки люблять відпочити". Літинський в коментарі ZAXID.NET розповів, що до компанії звертались разом з однодумцями із 2012 року. Спочатку їм відмовили, проте за деякий час в тому ж році власник Петро Порошенко озвучив, що Рада директорів підтримали рішення про оновлення маркування. Та до фактичної зміни минули роки.

Оновлена назва "Лінива корівка"/ facebook.com/roshen.com.ua

Окрім звернення у 2012 році, Літинський також акцентував на російській назві цукерок в 2016, 2022 та 2023 році. У компанії на останнє звернення відреагували проханням "утриматися від голослівних звинувачень" та наголосили, що "Сливки-ленивки" — зареєстрована торговельна марка.

Цікаво, що на фірмовому сайті компанії "Рошен" в каталозі — два товари, з російською та з українською назвою.

Цукерки "Лінива корівка" та "Сливки-Ленивки" на сайті/ Скриншот

Зазначимо, що на пакуванні солодощів Roshen російська мова все ще зберігається. Законом це не заборонено — виробників зобов'язують мати українське маркування та дані про товар, а от якими мовами його дублюють — не регламентується.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома співачка Настя Каменських цікаво пояснила, чому не розмовляє українською — в неї начебто виникла кіста через зміну мови та психологічний вплив.