Чому напій у термосі остигає дуже швидко: помилка, яку роблять майже всі

Важливо правильно наливати напій у термос

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Термос — одна з найкорисніших речей у домі, особливо коли світло надовго вимикають і гарячий чай або кава можуть бути лише в запасі. Але щоб він справді виручав, потрібно вміти правильно ним користуватися.

Якщо напій у термосі надто швидко холоне, можливо, ви неправильно ним користуєтеся. Поширена практика наливати гарячий напій просто в холодну ємність позбавляє рідину значної частини тепла вже з перших секунд використання.

Вакуум між стінками чудово ізолює напій від зовнішнього середовища, але сама металева колба всередині спочатку має кімнатну температуру. Коли всередину наливають окріп, значна частина теплової енергії напою миттєво витрачається на нагрівання холодної сталі. У результаті вода, кава або чай починають холонути ще до того, як ви встигли закрутити кришку.

Щоб виправити цю ситуацію, виробники термопосуду рекомендують попередньо прогрівати колбу. Перед тим як налити основний напій, наповніть порожній термос звичайним окропом. Закрийте його й залиште буквально на п’ять хвилин. Потім просто вилийте цю воду й одразу наливайте гарячий чай або каву. Таким чином, метал уже буде прогрітий, і напій не віддаватиме тепло стінкам.

Фото згенероване ШІ

Працює і зворотна схема. Якщо вам потрібен холодний напій, наприклад морс або компот у спеку, термос варто попередньо охолодити холодною водою, і тоді він довше зберігатиме прохолоду.

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