Здавалося б, це сміття: як пластикові пляшки можуть допомагати зберігати тепло

Не викидайте цей пластик даремно

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Звичайні пластикові пляшки навряд чи можуть бути корисними для обігріву будинку. Однак дослідники знайшли спосіб використати їх для накопичення тепла та підтримання комфортної температури в оселі.

В основі цього способу лежить принцип теплової маси. Деякі матеріали здатні поглинати тепло, коли температура навколо підвищується, а потім повільно віддавати його під час охолодження, як пояснили в "TN".

Вода для цього підходить особливо добре, оскільки може накопичувати значну кількість теплової енергії. Саме тому дослідники запропонували повторно використовувати пластикові пляшки як простий елемент пасивного сонячного опалення.

Як працює така "теплова батарея"

Для експерименту пластикові пляшки наповнили водою та розмістили на металевих конструкціях. У сонячні години вода поступово нагрівалася та накопичувала енергію.

Після заходу сонця температура навколишнього середовища починала падати, а нагріта вода повільно віддавала тепло. Таким чином, пляшки працювали як своєрідний тепловий акумулятор: вдень вони накопичували енергію, а вночі поступово її вивільняли.

Дослідники протягом доби порівнювали різні умови та оцінювали, як пляшки з водою впливають на температуру в приміщенні. Експеримент показав, що такий підхід може допомагати підтримувати тепло в холодні години.

Чи можна опалювати так будинок

Повністю замінити газове, електричне чи інше опалення пляшки з водою не можуть. Однак цей експеримент показує, що сонячне тепло можна накопичувати за допомогою доступних матеріалів і використовувати його пізніше.

Пластикові пляшки можуть накопичувати сонячне тепло. Фото: Телеграф

Такий принцип можна застосовувати як додаткове джерело тепла в пасивних сонячних системах. А повторне використання пластикових пляшок робить ідею ще цікавішою з погляду економії та переробки відходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав чому спроба заощадити на утепленні може обернутися більшими витратами взимку.