Дівчина пила по чотири кружки матчі на день і ось що з нею стало

Британці так сподобався напій, що це переросло у справжню залежність

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Модні тренди на корисні продукти та напої часом можуть обійтися організму надто дорого. Історія 19-річної Ізабелли Вілсон із британського міста Болтон яскраво демонструє, до чого здатна привести надмірна пристрасть до популярного зеленого чаю.

Ізабелла вперше спробувала матчу влітку 2024 у подруги. Напій швидко припав їй до смаку, але невинне захоплення стрімко переросло у справжню манію, повідомляє Mirror.

Любов до чаю обернулася залежністю

Масштаби споживання: Згодом дівчина дійшла до чотирьох порцій напою на день, споживаючи близько 400 мг кофеїну щодня (що можна порівняти з п’ятьма банками енергетичного напою Red Bull).

Згодом дівчина дійшла до чотирьох порцій напою на день, споживаючи близько щодня (що можна порівняти з п’ятьма банками енергетичного напою Red Bull). Фінансові втрати: Усього за один рік Ізабелла витратила на купівлю заповітного порошку близько 2000 фунтів стерлінгів (близько 120 тисяч грн) . Дійшло до того, що задля економії вона почала замовляти дешеві пакетики у сумнівних продавців.

Усього за один рік Ізабелла витратила на купівлю заповітного порошку . Дійшло до того, що задля економії вона почала замовляти дешеві пакетики у сумнівних продавців. Особливості рецепта: Дівчина пила матчу на вівсяному молоці з додаванням сиропу з білого шоколаду, багатого цукром.

Удар по здоров’ю

Постійні думки про чай заважали Ізабеллі зосередитися, а невдовзі організм дав збій. Річна залежність обернулася серйозними наслідками:

Щоденні виснажливі мігрені та затуманеність свідомості.

Регулярна нудота, блювання та сильне здуття живота.

Погіршення стану шкіри та поява вугрової висипки.

Ізабелла Вілсон побачила наслідки своєї залежності у дзеркалі

Набір ваги на 12 кг.

Ізабелла Вілсон набрала у вазі

Повернення до нормального життя

У січні дівчина запідозрила недобре і почала поступово скорочувати дозу, а до березня знизила споживання матчі до двох чашок на тиждень.

Позитивні зміни не змусили на себе чекати: вже через кілька днів ослабли перші симптоми, а протягом декількох тижнів повністю зникли головні болі, покращився стан шкіри, пішла нудота і почався процес схуднення. Проте відмова від звички далася Ізабеллі непросто через прояви синдрому відміни.

Довідка: Матча (або маття) — це традиційний японський зелений чай, розтертий у найдрібніший порошок. На відміну від звичайного листового чаю, який заварюють та викидають, матча п’ється повністю: порошок збивається бамбуковим вінчиком гарячою водою чи молоком, утворюючи однорідну масу.

Історія чаю матча

Раніше "Телеграф" розповідав про геніальний трюк із використаним чайним пакетиком. Більшість людей просто відправляють його у відро для сміття, проте досвідчені аргентинські господині знайшли йому корисне застосування в побуті.