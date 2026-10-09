Почему напиток в термосе остывает слишком быстро: ошибка, которую совершают почти все

Важно правильно наливать напиток в термос

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Термос — одна из самых полезных вещей в доме, особенно когда свет отключают надолго и горячий чай или кофе может быть только в запасе. Но чтобы он действительно выручал, им нужно уметь правильно пользоваться.

Если напиток в термосе остывает слишком быстро, возможно, вы неправильно им пользуетесь. Распространенная практика заливать горячий напиток прямо в холодную емкость лишает жидкость значительной части тепла с первых же секунд использования.

Вакуум между стенками отлично изолирует напиток от внешней среды, но сама металлическая колба внутри изначально имеет комнатную температуру. При наливании внутрь кипятка внушительная часть тепловой энергии напитка моментально уходит на то, чтобы прогреть холодную сталь. В итоге вода, кофе или чай начинают остывать еще до того, как вы успели закрутить крышку.

Чтобы исправить эту ситуацию, производители термопосуды рекомендуют предварительно прогревать колбу. Перед тем как залить основной напиток, наполните пустой термос обычным кипятком. Закройте его и оставьте буквально на пять минут. Затем просто вылейте эту воду и сразу же заливайте горячий чай или кофе. Таким образом, металл уже будет прогрет, и напиток не отдаст тепло стенкам.

Фото сгенерировано ИИ

Работает и обратная схема. Если вам нужен холодный напиток, например морс или компот в жару, термос стоит предварительно охладить холодной водой, и тогда он дольше сохранит прохладу.

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