Більшість каже "зажиганіє": як правильно назвати цей процес українською мовою

В українській мові вибір слова залежить від того, що саме запалюють

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Слово "зажигание" – російське. Українською цей процес зазвичай називають "запалюванням".

Так кажуть про запуск двигуна та роботу відповідної автомобільної системи, повідомляє "Телеграф". Правильно, наприклад: "увімкнути запалювання", "система запалювання" та "запалювання двигуна".

Коли доречне слово "запалювання"

Словом "запалювання" називають дію, під час якої щось починають запалювати або приводити в стан горіння. В автомобільній тематиці так говорять про процес, необхідний для запуску двигуна, і про систему, яка забезпечує його роботу. Тому замість "зажигание автомобіля" в українському тексті краще написати "запалювання автомобіля" або, точніше, "запалювання двигуна".

Якщо йдеться про поворот ключа або натискання кнопки перед запуском машини, можна сказати "увімкнути запалювання". А коли водій повідомляє, що двигун завівся, підійде формулювання "двигун запустився". Так простіше розрізняти вмикання автомобільної системи та запуск двигуна.

Як сказати про свічку, вогонь і світло

Слово обирають за ситуацією. Свічку або сірник можна "запалити" чи "засвітити": "запалити свічку", "засвітити сірник". А багаття – "розпалити": "розпалити вогнище".

Говорячи про автомобіль, уживайте слово "запалювання": "увімкнути запалювання", "система запалювання". У побуті скажіть "запалити свічку" або "розпалити вогнище". Слово "зажигание" краще замінити українським варіантом, який підходить за змістом.

Як повідомляв "Телеграф", раніше свійських тварин – корів, свиней, кіз та іншу живність – називали унікальним українським словом. Сьогодні воно може звучати незвично.