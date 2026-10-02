Це слово майже стерлося з пам’яті: як наші бабусі називали худобу
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Сьогодні це слово може спантеличити
Чимало слів, які добре пам’ятають старші покоління, сьогодні майже не почуєш у звичайній розмові. Деякі з них поступово виходять із вжитку, хоча ще недавно були звичними для наших бабусь і дідусів.
Одне з них – "маржина". Для сучасної людини це слово може звучати незвично, хоча колись його вживали, коли говорили про господарство та домашніх тварин. Про це написали в словнику "Горох".
Це діалектне слово, яким називали худобу, переважно сільськогосподарських домашніх тварин. Так могли говорити про тварин, яких тримали в господарстві: корів, свиней, кіз та іншу живність.
Наприклад, у побуті можна було почути: "Треба маржину нагодувати, бо вже пізно". Сьогодні цю фразу, найімовірніше, скажуть простіше – "треба нагодувати худобу".
Цікаво, що подібні слова досі можна почути в окремих регіонах України. Вони збереглися в місцевій говірці, хоча для багатьох українців їхнє значення вже не є очевидним.
Українська мова вирізняється значним масивом розмовної та самобутньої лексики, яка поступово зникає з активного вжитку. Ще одним подібним прикладом рідкісного розмовного вислову є самобутнє слово "зіпака", яке також належить до колоритної народної спадщини.