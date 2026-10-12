Большинство говорит "зажигание": как правильно назвать этот процесс по-украински

В украинском языке выбор слова зависит от того, что именно зажигают

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Слово "зажигание" – русское. По-украински этот процесс обычно называют "запалюванням".

Так говорят о запуске двигателя и работе соответствующей автомобильной системы, сообщает "Телеграф". Правильно, например: "увімкнути запалювання", "система запалювання" и "запалювання двигуна".

Когда уместно слово "запалювання"

Словом "запалювання" называют действие, при котором что-то начинают зажигать или приводить в состояние горения. В автомобильной теме так говорят о процессе, необходимом для запуска двигателя, и о системе, которая обеспечивает его работу. Поэтому вместо "зажигание автомобиля" в украинском тексте лучше написать "запалювання автомобіля" или, точнее, "запалювання двигуна".

Если речь о повороте ключа или нажатии кнопки перед запуском машины, можно сказать "увімкнути запалювання". А когда водитель сообщает, что двигатель запустился, подойдёт формулировка "двигун запустився". Так проще различать включение автомобильной системы и запуск двигателя.

Как сказать о свече, огне и свете

Слово выбирают по ситуации. Свечу или спичку можно "запалити" или "засвітити": "запалити свічку", "засвітити сірник". А костёр – "розпалити": "розпалити вогнище".

Говоря об автомобиле, используйте слово "запалювання": "увімкнути запалювання", "система запалювання". В быту скажите "запалити свічку" или "розпалити вогнище". Слово "зажигание" лучше заменить украинским вариантом, который подходит по смыслу.

Как сообщал "Телеграф", раньше домашних животных – коров, свиней, коз и другую живность – называли уникальным украинским словом. Сегодня оно может звучать непривычно.