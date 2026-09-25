Шифр із минулого: це забуте українське слово зберігало найбільші таємниці
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Ці крихітні клаптики паперу або з’їдалися, щоб не потрапити до рук ворога, або спалювалися, або безслідно зітлівали в дуплах дерев
За часів підпільної боротьби, революційних рухів і жорсткої цензури інформація була дорожчою за золото. Коли традиційні засоби зв’язку ставали неможливими чи смертельно небезпечними, на допомогу приходили конспіративні методи.
Саме з тієї епохи до нас дійшло цікаве та маловідоме слово – ґрипс. Ґрипси – важлива деталь з історії боротьби УПА (Українська повстанська армія) за незалежність України, повідомляє "Локальна історія".
Походження та значення
Згідно зі словниками, ґрипс — це таємна записка, яка закладалася в спеціальне укриття (схованку) або передавалася з рук до рук за призначенням.
Цей лексичний елемент яскраво ілюструє побут підпілля XX століття, зокрема, діяльність українських революціонерів, політв’язнів чи підпільних організацій в Україні. Записка зазвичай писалася на крихітних шматочках тонкого паперу, щоб його можна було легко сховати в одязі, взутті й навіть у хлібі або швидко знищити (наприклад, з’їсти) у разі загрози.
Мистецтво конспірації
Передача ґрипсу вимагала надзвичайної майстерності та дотримання правил безпеки:
- Мікроскопічний формат: Зашифрований текст писали якомога дрібнішим почерком, щоб умістити максимум важливої інформації (паролі, адреси, плани дій).
- Сховані канали: Схованки створювалися під дуплами дерев, у книгах із подвійним дном або навіть у побутових речах.
- Живий ланцюг: Нерідко ґрипси передавали через зв’язкових, які не знали один одного, орієнтуючись лише за встановленими розпізнавальними знаками. Самі зв’язкові не знали, що у повідомленні, бо у разі арешту посланець міг не витримати тортур.
Сьогодні слово ґрипс перейшло в розряд історизмів, проте воно є потужним нагадуванням про винахідливість та відчайдушну боротьбу за незалежність України у найважчі часи нашої історії.
Нагадаємо, в українській мові багато хто припускається помилки при вітанні. Деякі говорять "Добрий вечір", а деякі — "Доброго вечора". Однак правильний варіант лише один.