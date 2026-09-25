Шифр із минулого: це забуте українське слово зберігало найбільші таємниці

Ці крихітні клаптики паперу або з’їдалися, щоб не потрапити до рук ворога, або спалювалися, або безслідно зітлівали в дуплах дерев

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

За часів підпільної боротьби, революційних рухів і жорсткої цензури інформація була дорожчою за золото. Коли традиційні засоби зв’язку ставали неможливими чи смертельно небезпечними, на допомогу приходили конспіративні методи.

Саме з тієї епохи до нас дійшло цікаве та маловідоме слово – ґрипс. Ґрипси – важлива деталь з історії боротьби УПА (Українська повстанська армія) за незалежність України, повідомляє "Локальна історія".

Походження та значення

Згідно зі словниками, ґрипс — це таємна записка, яка закладалася в спеціальне укриття (схованку) або передавалася з рук до рук за призначенням.

Цей лексичний елемент яскраво ілюструє побут підпілля XX століття, зокрема, діяльність українських революціонерів, політв’язнів чи підпільних організацій в Україні. Записка зазвичай писалася на крихітних шматочках тонкого паперу, щоб його можна було легко сховати в одязі, взутті й навіть у хлібі або швидко знищити (наприклад, з’їсти) у разі загрози.

Мистецтво конспірації

Передача ґрипсу вимагала надзвичайної майстерності та дотримання правил безпеки:

Мікроскопічний формат: Зашифрований текст писали якомога дрібнішим почерком, щоб умістити максимум важливої інформації (паролі, адреси, плани дій).

Зашифрований текст писали якомога дрібнішим почерком, щоб умістити максимум важливої інформації (паролі, адреси, плани дій). Сховані канали: Схованки створювалися під дуплами дерев, у книгах із подвійним дном або навіть у побутових речах.

Схованки створювалися під дуплами дерев, у книгах із подвійним дном або навіть у побутових речах. Живий ланцюг: Нерідко ґрипси передавали через зв’язкових, які не знали один одного, орієнтуючись лише за встановленими розпізнавальними знаками. Самі зв’язкові не знали, що у повідомленні, бо у разі арешту посланець міг не витримати тортур.

Сьогодні слово ґрипс перейшло в розряд історизмів, проте воно є потужним нагадуванням про винахідливість та відчайдушну боротьбу за незалежність України у найважчі часи нашої історії.

Історик Віталій Дрибниця вразив росіянина фактами та документами, спростувавши міфи про Степана Бандеру та Українську повстанську армію.

Нагадаємо, в українській мові багато хто припускається помилки при вітанні. Деякі говорять "Добрий вечір", а деякі — "Доброго вечора". Однак правильний варіант лише один.