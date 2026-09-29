Так називали те, чого боялися вночі: яким словом наші бабусі могли образити і людину

Кого раніше називали "поторочею"

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У мовленні наших бабусь залишилося багато слів, які сьогодні майже не почуєш. Серед них — "потороча", значення якого знають далеко не всі.

Для старшого покоління це слово було звичним, а сучасній людині може здатися зовсім незнайомим. Проте, за даними "Slovnyk.me", воно має конкретне значення, яке раніше часто використовували в побуті.

Поторочею називали привида, примару або щось страшне, що могло налякати людину. Також цим словом могли описувати опудало чи страшну, неприємну на вигляд людину.

Наші бабусі могли сказати: "Не ходи туди вночі, бо якась потороча налякає". У такому контексті одразу зрозуміло, що йдеться про щось лячне або підозріле.

Кого бабусі могли назвати "поторочею". Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Сьогодні слово "потороча" майже не почуєш у звичайній розмові, хоча воно досі збереглося в українській мові. Саме такі забуті слова нагадують, наскільки багатою та різноманітною була мова наших предків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про забуте українське слово, яке в минулому використовували як своєрідний код для передачі важливої таємної інформації.