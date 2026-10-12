Білий наліт у чайнику розчиниться на очах: три копійчані засоби, які працюють не гірше за магазинні

Те, що лежить у вас на кухні, розв'яже проблему, яка роками псує техніку

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Білий наліт на чайнику та кавоварці псує їхній зовнішній вигляд. Вапняний наліт поступово пошкоджує техніку, через що вона служить менше.

Накип потрібно видаляти регулярно, не чекаючи, поки він стане помітним. Експерти видання Good Housekeeping радять використовувати для цього доступні кухонні засоби.

Білий вапняний наліт з'являється через жорстку воду. Під час нагрівання розчинені солі осідають на стінках і нагрівальних елементах. Через це приладу потрібно більше часу та енергії, щоб нагріти воду й довести її до кипіння. Це може призвести до перегріву та поломок.

Прибрати накип допоможуть перевірені натуральні засоби: білий оцет, лимонний сік і харчова сода.

Оцет підходить для більшості приладів. Щоб очистити італійську мока-кавоварку або чайник, змішайте білий оцет із невеликою кількістю гарячої води, залийте розчин у резервуар і доведіть до кипіння. Потім злийте рідину, ретельно промийте прилад чистою водою та залиште висихати. Зовні його можна протерти мікрофіброю, змоченою в оцті. Якщо оцту немає, візьміть чайну ложку лимонної кислоти – ефект буде таким самим.

Накип у чайнику та кавоварці можна видалити за допомогою доступних кухонних засобів

Для видалення вапняного нальоту підійде і лимонний сік. Змішайте сік двох лимонів зі склянкою холодної води, залийте суміш у чайник або кавоварку та доведіть до кипіння. Потім злийте рідину, промийте прилад і витріть насухо.

Оцет і лимонну кислоту не можна використовувати для посуду й техніки з алюмінію, на емальованих покриттях із пошкодженнями та на гумових елементах. Якщо матеріал не переносить кислоту, скористайтеся харчовою содою. Вона діє м'якше: розчиняє легкі відкладення та слугує делікатним абразивом.

Розчиніть дві чайні ложки соди в холодній воді, залийте її в резервуар чайника або кавоварки та доведіть до кипіння. Після цього злийте рідину, промийте прилад теплою водою та залиште висихати.

У цього способу є обмеження: сода справляється з накипом гірше за кислоту. Якщо шар товстий, процедуру доведеться повторити два-три рази.

На алюмінії не варто надовго залишати міцний содовий розчин: через луг метал може потемніти. Для такого посуду використовуйте слабкий розчин, не кип'ятіть його довго й одразу промийте прилад. Не змішуйте соду з оцтом "для посилення" ефекту: вони нейтралізують одне одного.