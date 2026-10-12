Белый налет в чайнике растворится на глазах: три копеечных средства, которые работают не хуже магазинных

То, что лежит у вас в кухне, решит проблему, которая портит технику годами

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Белый налет на чайнике и кофеварке портит их внешний вид. Известковый налёт постепенно повреждает технику, из-за чего она служит меньше.

Накипь нужно удалять регулярно, не дожидаясь, пока она станет заметной. Эксперты издания Good Housekeeping советуют использовать для этого доступные кухонные средства.

Белый известковый налёт появляется из-за жёсткой воды. При нагревании растворённые соли оседают на стенках и нагревательных элементах. Поэтому прибору требуется больше времени и энергии, чтобы нагреть воду и довести её до кипения. Это может привести к перегреву и поломкам.

Убрать накипь помогут проверенные натуральные средства: белый уксус, лимонный сок и пищевая сода.

Уксус подходит для большинства приборов. Чтобы очистить итальянскую мока-кофеварку или чайник, смешайте белый уксус с небольшим количеством горячей воды, залейте раствор в резервуар и доведите до кипения. Затем слейте жидкость, тщательно промойте прибор чистой водой и оставьте сушиться. Снаружи его можно протереть микрофиброй, смоченной в уксусе. Если уксуса нет, возьмите чайную ложку лимонной кислоты – эффект будет таким же.

Накипь в чайнике и кофеварке можно удалить с помощью доступных кухонных средств

Для удаления известкового налёта подойдёт и лимонный сок. Смешайте сок двух лимонов со стаканом холодной воды, залейте смесь в чайник или кофеварку и доведите до кипения. Затем слейте жидкость, промойте прибор и вытрите насухо.

Уксус и лимонную кислоту нельзя использовать для посуды и техники из алюминия, на эмалированных покрытиях с повреждениями и на резиновых элементах. Если материал не переносит кислоту, воспользуйтесь пищевой содой. Она действует мягче: растворяет лёгкие отложения и служит деликатным абразивом.

Растворите две чайные ложки соды в холодной воде, залейте её в резервуар чайника или кофеварки и доведите до кипения. После этого слейте жидкость, промойте прибор тёплой водой и оставьте сушиться.

У этого способа есть ограничения: сода справляется с накипью хуже кислоты. Если слой толстый, процедуру придётся повторить два-три раза.

На алюминии не стоит надолго оставлять крепкий содовый раствор: из-за щёлочи металл может потемнеть. Для такой посуды используйте слабый раствор, не кипятите его долго и сразу промойте прибор. Не смешивайте соду с уксусом "для усиления" эффекта: они нейтрализуют друг друга.