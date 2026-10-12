"Черпає сажу, як ложкою": українець винайшов чудо-пристрій для очищення димарів

На виготовлення одного йде три-чотири дні

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Сергій Любицький із Клубування на Хмельниччині розробив пристрій, який очищає димарі від сажі. Він подав заявку на патентування виробу як корисної моделі і тепер чекає на рішення.

Про це повідомляє "Суспільне. Хмельницький". За словами чоловіка, задум прийшов йому на думку ще чотири роки тому, а заявку на патент подав цього року.

Як працює пристрій

Ротор збирає сажу і видує її убік. Винахідник каже, що його конструкція працює інакше, ніж інші пристрої для очищення.

"Пояснюючи, чим його ротор відрізняється від крильчатки, Сергій Любицький сказав: "Треба чистити сажу навесні, профілактику робити щороку, бо як закласти потім, тоді вже не почистіть, треба буде руками залазити. Таких роторів, як у мене немає, апріорі немає. Це я вигадав і все. Новизна в тому, що це не крильчатка. Крильчатка згладжує, вона не черпає, вона не вибирає. Те, що вона може, вона трохи простягне, покаже, що сажа йде. Вона не вичерпає її. А тут, як ложками черпає, вибирає сажу потужно”.

Конструкція з підручних матеріалів

Для пристроїв винахідник підбирає легкий метал та доступні матеріали. Трубочки він зробив із поручня від ліжка, а ще одну частину конструкції – з карнизу.

"Здається, візьми арматуру: нагнув, приварив — і все. Ні. Все має бути зроблено по-людськи. Людям працювати, людям тягати його", — пояснив Любицький.

Сергій Любицький розповів про принцип роботи його винаходу, жовтень 2026 року. Фото: "Суспільне. Хмельницький"

Плани на виробництво та нові розробки

Винахідник розповів, що вже десять пристроїв знайшли власників. На виготовлення одного йде три-чотири дні. Зараз йому допомагає друг, але для розширення виробництва потрібні зварювальник, слюсар і кресляр. Любицький також планує навчити працівника виготовляти ротори.

Вже десять пристроїв знайшли власників/Фото: "Суспільне. Хмельницький"

За чотири роки роботи Любицький прочистив цим пристроєм понад три тисячі димоходів в Ізяславській та Білогірській громадах. Серед наступних задумів – випробувати потрійну крильчатку у закритому дифузорі.

Сергій Любицький/Фото: "Суспільне. Хмельницький"

Наразі пристрій працює від електромережі. Автономний варіант на базі бензопили Любицький тільки-но планує створити – це ще не готова функція виробу.

Сергій Любицький розробив пристрій, який очищає димарі від сажі/Фото: "Суспільне. Хмельницький"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець зібрав дерев’яну бігову доріжку та став зіркою мережі.