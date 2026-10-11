Чорні плями у ванній — це не бруд: як позбутися плісняви на плитці

Цвіль на міжплиткових швах — поширена проблема у ванних кімнатах

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Темний наліт, який з'являється на швах між плитками у ванній, найчастіше буває не просто брудом, а небезпечною для здоров'я пліснявою. Позбутися її допоможе саморобний фунгіцидний засіб.

Пліснява на міжплиточних швах найчастіше з'являється у ванній кімнаті — навколо ванни, раковини та душової кабіни. Це пов'язано з тим, що волога є основною причиною росту плісняви як на силіконовій, так і на звичайній затирці. Тому найважливіше правило для запобігання появі плісняви на затирці — провітрювати ванну кімнату та забезпечувати належну вентиляцію. Також рекомендується протирати шви та щілини між плитками після прийняття душу, щоб запобігти накопиченню води.

При цьому, якщо на швах вже з’явилися темні плями, важливо діяти негайно, оскільки це може бути шкідливим для здоров’я. Одним із найчастіше рекомендованих домашніх засобів для видалення плісняви із затирки є звичайний білий оцет, зазначає The Spruce.

Оцет — популярний натуральний засіб для боротьби з пліснявою на міжплиточних швах, і його ефективність зумовлена кількома властивостями. Пліснява віддає перевагу середовищу з нейтральним або злегка лужним pH. Білий оцет містить приблизно 5–8% оцтової кислоти, що робить його кислою речовиною. Це порушує середовище, у якому може процвітати пліснява, а також руйнує її клітинні структури. Змінюючи pH поверхні, оцет перешкоджає подальшому росту та розмноженню спор плісняви. Крім того, оцет здатний краще проникати в ці пори, дозволяючи йому досягати глибших структур плісняви, що має вирішальне значення для повного видалення плісняви та запобігання її швидкій повторній появі. Також важливо зазначити, що оцет є натуральним дезінфікувальним засобом. Хоча він не є таким сильним окисником, як відбілювач, його кислотності достатньо для знищення багатьох видів плісняви та бактерій.

Фото згенероване ШІ

Для ефективного видалення плісняви з міжплиточних швів у ванній кімнаті спочатку приготуйте засіб для видалення плісняви на основі оцту. Влийте пів склянки оцту в таку ж кількість теплої води. Перелийте суміш у пульверизатор і ретельно обприскайте всі запліснявілі шви. Залиште розчин на 20 хвилин і почистіть шви щіткою. Наприкінці промийте плитку теплою водою.

При очищенні стін від плісняви рекомендується працювати в рукавичках та респіраторі.

Де не можна використовувати оцет для боротьби з пліснявою

Оцет ефективний проти більшості видів плісняви та забруднень, але не проти всіх. Не використовуйте оцет для очищення таких поверхонь:

Камінь. Стільниці з мармуру, граніту та вапняку покриті герметиками, які може розчинити оцтова кислота, залишаючи сліди на поверхні.

Деревина. Оцет може пошкодити поліуретанове покриття.

Електронні екрани. Оцет пошкоджує антивідблисковий фільтр екрана та знижує чутливість сенсорного екрана.

Деякі метали. Не використовуйте оцет для чищення алюмінію, міді та нержавіючої сталі.

Пористі поверхні. Оцет може бути безсилим у пористих матеріалах, таких як плитка на стелі та килимове покриття.

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