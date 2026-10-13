Топ-6 товарів "АТБ" які найчастіше намагаються вкрасти. Працівники назвали "хіти" крадіїв

Що покупці найчастіше пробують поцупити

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Крадіжки в "АТБ" трапляються часто: відвідувачі намагаються непомітно винести товар без оплати. Найчастіше крадуть шоколад.

Три позиції, які найчастіше намагаються поцупити покупці, "Телеграфу" назвав співробітник "АТБ". За його словами, найчастіше крадуть шоколад, каву та алкогольні напої.

Раніше представники "АТБ" також розповідали, що найчастіше люди намагаються винести з супермаркетів, не заплативши. У списку навіть корм для тварин у маленьких пачках.

За словами працівників "АТБ" з супермаркетів мережі найчастіше намагаються поцупити вершкове масло, шоколадні глазуровані сирки, корм для тварин у стограмових пачках. Крім того, регулярно відбуваються крадіжки дрібних товарів, які лежать на стійках біля кас.

Що найчастіше крадуть в АТБ. Інфографіка: Телеграф/ШІ

Вас запідозрили у крадіжці в "АТБ" — що робити

Важливо розуміти, що навіть при підозрі на крадіжку, охорона "АТБ" не має права вимагати від покупця показати вміст кишень чи сумки. Людина може зробити це лише добровільно. Якщо працівники мережі змусили показати особисті речі, потрібно звернутися у підтримку "АТБ" та вказати:

адресу магазину,

дату та час коли це сталося,

свої контакти для зворотного зв'язку

Водночас у випадку обґрунтованої підозри представник "АТБ" може викликати поліцію. Однак правоохоронцям треба буде надати докази можливої крадіжки — спрацювала рамка сигналізації на виході, камери відеоспостереження зафіксували підозрілу дію, продавець, охоронець чи хтось із покупців стали свідками можливого правопорушення й повідомили про нього.

Своєю чергою людина, яку запідозрили у крадіжці має право вимагати докази (наприклад, відеозапис). Клієнт також може відмовитися проходити до іншого приміщення, наприклад до кімнати охорони. Він має право сам звернутись до поліції, суду або інспекції із захисту прав споживачів щодо наклепу, приниження його гідності й псування морального стану.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перевірити перед покупкою в "АТБ" по акції, щоб не потрапити у ситуацію, коли знижка є, а економії немає.