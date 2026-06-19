Охорона "АТБ" змусила показати вміст сумки? Що робити в такому випадку

Якщо це сталося — треба подати скаргу

Охорона супермаркетів "АТБ" не має права вимагати від покупця показати вміст сумки чи рюкзака. У чат-боті "АТБ" пояснили "Телеграфу", що робити, якщо таке сталося.

Оператор Олександр пояснив, що охорона не має права вимагати від покупців показувати вміст сумки. Якщо таке сталося, покупцю треба звернутися у підтримку "АТБ" та вказати:

адресу магазину,

дату та час коли це сталося,

свої контакти для зворотного зв'язку.

Чи може охорона "АТБ" силоміць затримувати покупців

Охоронці, які стоять на вході до магазину "АТБ", не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра у крадіжці. Однак це може зробити приватна охорона за викликом адміністрації.

Чи може охорона "АТБ" забороняти зйомку в магазині

З юридичного погляду, відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Водночас здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. Якихось інших підстав для обмеження права фотографувати товар Конституція не містить.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо для скасування товару на касі в "АТБ" кличуть охоронця. Без нього неможливо прибрати товар у чеку.