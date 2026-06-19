Охорона "АТБ" змусила показати вміст сумки? Що робити в такому випадку
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Якщо це сталося — треба подати скаргу
Охорона супермаркетів "АТБ" не має права вимагати від покупця показати вміст сумки чи рюкзака. У чат-боті "АТБ" пояснили "Телеграфу", що робити, якщо таке сталося.
Оператор Олександр пояснив, що охорона не має права вимагати від покупців показувати вміст сумки. Якщо таке сталося, покупцю треба звернутися у підтримку "АТБ" та вказати:
- адресу магазину,
- дату та час коли це сталося,
- свої контакти для зворотного зв'язку.
Чи може охорона "АТБ" силоміць затримувати покупців
Охоронці, які стоять на вході до магазину "АТБ", не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра у крадіжці. Однак це може зробити приватна охорона за викликом адміністрації.
Чи може охорона "АТБ" забороняти зйомку в магазині
З юридичного погляду, відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Водночас здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. Якихось інших підстав для обмеження права фотографувати товар Конституція не містить.
Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо для скасування товару на касі в "АТБ" кличуть охоронця. Без нього неможливо прибрати товар у чеку.