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Охорона "АТБ" змусила показати вміст сумки? Що робити в такому випадку

Автор
Олена Руденко
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Вимога показати особисті речі є порушенням прав
Вимога показати особисті речі є порушенням прав. Фото Колаж "Телеграф"

Якщо це сталося — треба подати скаргу

Охорона супермаркетів "АТБ" не має права вимагати від покупця показати вміст сумки чи рюкзака. У чат-боті "АТБ" пояснили "Телеграфу", що робити, якщо таке сталося.

Оператор Олександр пояснив, що охорона не має права вимагати від покупців показувати вміст сумки. Якщо таке сталося, покупцю треба звернутися у підтримку "АТБ" та вказати:

  • адресу магазину,
  • дату та час коли це сталося,
  • свої контакти для зворотного зв'язку.

Чи може охорона "АТБ" силоміць затримувати покупців

Охоронці, які стоять на вході до магазину "АТБ", не мають права силою затримувати покупця, навіть якщо у них виникла підозра у крадіжці. Однак це може зробити приватна охорона за викликом адміністрації.

Чи може охорона "АТБ" забороняти зйомку в магазині

З юридичного погляду, відповідно до статті 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Водночас здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. Якихось інших підстав для обмеження права фотографувати товар Конституція не містить.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо для скасування товару на касі в "АТБ" кличуть охоронця. Без нього неможливо прибрати товар у чеку.

Теги:
#Покупці #Магазин #Охорона #АТБ