Скільки товарів міститься у звичайному АТБ: цифра може здивувати

Окрема частина асортименту – власні торгові марки мережі

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У звичайному магазині АТБ покупці знайдуть кілька тисяч найменувань – від продуктів та напоїв до побутової хімії та товарів для дому. Мова не про кількість упаковок на полицях, а про різноманітність товарних позицій.

За даними корпорації АТБ, асортимент стандартного магазину мережі перевищує 3500 найменувань товарів. Значну його частину становлять товари повсякденного попиту та товари своїх торгових марок. Інформація про це розміщена на сайті АТБ.

Як змінювався асортимент АТБ

Асортимент мережі складався поступово. 1993 року, коли розпочалася історія роздрібної мережі, АТБ об’єднувало шість гастрономів у Дніпропетровську.

У 2002 році магазини перейшли на самообслуговування та формат дискаунтера. Асортимент тоді скоротили до 800 товарних позицій, щоб зосередитись на затребуваних товарах та доступних цінах.

Вже 2003 року мережа почала розширювати вибір: спочатку до 2500, потім – до 3500 найменувань. У цей час магазини перейшли на єдиний стандарт. Ці етапи розвитку описано на офіційному сайті компанії.

Як змінювався асортимент АТБ

Що входить до асортименту звичайного магазину

В АТБ покупці можуть знайти кілька основних категорій товарів:

продукти харчування – від круп, макаронів та консервів до молочної продукції, м’яса та ковбас;

овочі, фрукти та заморожені продукти;

хлібобулочні та кондитерські вироби;

вода, соки та інші напої;

побутова хімія та засоби гігієни;

товари для дому та інші непродовольчі позиції.

Окрема асортимент – власні торгові марки мережі. Серед них – "Своя лінія", "Розумний вибір", De Luxe та "Спецзамовлення АТБ". За даними компанії, під власними марками випускають понад 800 найменувань товарів. Їх виробляють українські та зарубіжні компанії.

Чому у різних магазинах вибір може відрізнятися

Більше 3500 найменувань – це показник асортименту мережі, а не гарантія того, що в кожному магазині є один і той же набір товарів.

Фактичний вибір залежить від наявності продукції, поставок та особливостей конкретного магазину. Число найменувань також не дорівнює кількості упаковок. Наприклад, десять пачок макаронів одного виду вважаються однією товарною позицією, а макарони іншого виробника чи різновиду – окремою.

За звичайним походом у магазин стоїть складна система управління асортиментом. Мережі потрібно підтримувати наявність затребуваних продуктів, вибір у різних категоріях та регулярні постачання.

У стандартному магазині АТБ представлено понад 3500 товарних позицій. Покупець бачить полиці та цінники, а за ними – систему, яка розвивалася разом із мережею протягом кількох десятиліть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який прийом з цінниками в "АТБ" анулює всю економію.