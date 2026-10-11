Шукає в "АТБ" у першу чергу: українець показав свій фаворит (фото)

Чим підкорив його саме цей продукт

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У супермаркетах "АТБ" є чимало продуктів, що дивують покупців смаком і ціною. Один із них привернув увагу українця: він розповів про знахідку в соцмережах, і користувачі почали її обговорювати.

Йдеться про хачапурі по-аджарськи, яке стало одним з улюблених продуктів чоловіка. Своїми враженнями він поділився в Threads під ніком grechka.dm.

Хачапурі по-аджарськи з АТБ привернуло увагу покупців

Покупці активно обговорюють хачапурі з АТБ

За словами автора допису, у хачапурі смачне тісто, начинки достатньо, а розмір великий. Однієї порції, зазначив чоловік, вистачить на двох. Та купує він її переважно зі знижкою: повна ціна – 140 гривень, і, на його думку, вона не зовсім відповідає вартості продукту.

Під дописом зібралося чимало коментарів. Багато користувачів погодилися з оцінкою українця. Деякі, однак, звернули увагу на те, що хачапурі досить жирне й калорійне, тож може сподобатися не всім:

"Теж беру, коли по знижці, трошки жирне, але дійсно смачне. Зʼїдаю цілу хачапуріну в одне лице";

"Смачно, але нам виявилося занадто жирне";

"Дуже смачно, але капець як калорійно. Коли я подивилась скільки там калорій (краще б я цього не робила) перестала його купляти";

"Агінь! Особливо коли по знижкі був 79 грн".

Користувачі Threads активно коментують знахідку з АТБ

Хачапурі по-аджарськи з АТБ привернуло увагу покупців

Хачапурі по-аджарськи з АТБ привернуло увагу покупців

Як повідомляв "Телеграф", українка теж назвала свої фаворити серед продуктів, які регулярно купує в "АТБ".