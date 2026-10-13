Топ-6 товаров "АТБ", которые чаще всего пытаются украсть. Работники назвали "хиты" воров

Что покупатели чаще всего пробуют утянуть

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Воровство в "АТБ" случается часто: посетители пытаются незаметно вынести товар без оплаты. Чаще воруют шоколад.

Три позиции, которые чаще всего пытаются утащить покупатели, "Телеграфу" назвал сотрудник "АТБ". По его словам, чаще всего воруют шоколад, кофе и алкогольные напитки.

Ранее представители "АТБ" также рассказывали, что чаще всего люди пытаются вынести из супермаркетов, не заплатив. В списке даже корм для животных в маленьких пачках.

По словам работников "АТБ" из супермаркетов сети чаще всего пытаются украсть сливочное масло, шоколадные глазированные сырки, корм для животных в стограммовых пачках. Кроме того, регулярно совершаются кражи мелких товаров, лежащих на стойках у касс.

Чаще всего воруют в АТБ. Инфографика: Телеграф/ИИ

Вас заподозрили в краже в "АТБ" — что делать

Важно понимать, что даже при подозрении на кражу охрана "АТБ" не имеет права требовать от покупателя показать содержимое карманов или сумки. Человек может сделать это только добровольно. Если работники сети заставили показать личные вещи, следует обратиться в поддержку "АТБ" и указать:

адрес магазина,

дату и время когда это произошло,

свои контакты для обратной связи

В то же время, в случае обоснованного подозрения представитель "АТБ" может вызвать полицию. Однако правоохранители обязаны предоставить доказательства возможной кражи — сработала рамка сигнализации на выходе, камеры видеонаблюдения зафиксировали подозрительное действие, продавец, охранник или кто-нибудь из покупателей стали свидетелями возможного правонарушения и сообщили о нем.

В свою очередь заподозренный в краже человек имеет право требовать доказательств (например, видеозапись). Клиент также может отказаться проходить в другое помещение, например в комнату охраны. Он имеет право сам обратиться в полицию, суд или инспекцию по защите прав потребителей относительно клеветы и морального ущерба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что проверить перед покупкой у "АТБ" по акции, чтобы не попасть в ситуацию, когда скидка есть, а экономии нет.