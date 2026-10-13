Родини в Україні отримають понад 10 тисяч грн допомоги: хто може претендувати на виплату

Відбір залежить від правил програм

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Для українців передбачили два окремі напрями підтримки: багатоцільову грошову допомогу та кошти на потреби домогосподарств під час опалювального сезону. Вони покривають різні витрати й мають окремі умови відбору.

Про це повідомляє INFOХАБ.

Багатоцільова допомога: 10 800 грн на особу

За умовами програми допомогу можуть призначити окремим членам домогосподарства, якщо вони відповідають критеріям вразливості. Гроші можна використати на повсякденні потреби: продукти й речі першої необхідності, ліки, комунальні послуги, одяг, взуття та засоби гігієни.

В оголошенні зазначено суму 10 800 грн на особу. Це не гарантована виплата кожному громадянину: остаточний розмір допомоги, порядок її нарахування та перелік отримувачів визначає організатор.

Підтримка на опалення: 19 400 грн на домогосподарство

На зимові потреби передбачено 19 400 грн на одне домогосподарство. Залежно від правил програми, ці кошти можна спрямувати на придбання дров, вугілля чи іншого передбаченого палива або на визначені витрати, пов’язані з опаленням житла.

Правила отримання допомоги

Під час відбору можуть враховувати місце проживання, тип опалення та матеріальне становище сім’ї. Програма може діяти лише на певних територіях, а правила призначення допомоги можуть мати обмеження.

Хто може перевірити право на допомогу

Умови програми можуть перевірити родини, які самостійно опалюють приватне житло, малозабезпечені домогосподарства, внутрішньо переміщені особи, а також люди, які постраждали від бойових дій, втратили житло чи джерело доходу.

Такі програми можуть бути актуальними й для сімей із дітьми, зокрема багатодітних родин і домогосподарств, де виховують дітей з інвалідністю. Перевірити право на допомогу можуть також самотні батьки, пенсіонери, люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями та ті, хто доглядає за непрацездатними родичами. Належність до певної категорії сама собою не гарантує виплату.

Як визначають отримувачів

Для кожного напряму діють окремі критерії. Чи можна отримати обидва види допомоги, потрібно уточнити в організатора: він визначає перелік отримувачів і порядок нарахування коштів.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", деяким українцям виплатять разову допомогу до святкових дат: хто може подати заявку.