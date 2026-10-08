Деяким українцям виплатять разову допомогу до святкових дат: хто може подати заявку

Розмір виплати залежатиме від категорії, а заяву потрібно подати не пізніше 15 грудня

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У Сумській міській територіальній громаді передбачили одноразову матеріальну допомогу до святкових і визначних дат. Її виплачуватимуть коштом бюджету громади в межах програми "Милосердя" на 2025–2027 роки.

Про це повідомляє INFO ХАБ.

Хто може отримати виплату

На допомогу можуть претендувати окремі категорії мешканців громади:

люди з інвалідністю I групи, які належать до категорії 1 громадян, постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти з інвалідністю підгрупи А;

люди з інвалідністю I та II групи по зору;

люди з інвалідністю з дитинства I групи, підгрупи А.

На момент звернення заявник має бути зареєстрований або задекларувати місце проживання чи перебування в Сумській міській територіальній громаді. Право на допомогу можуть мати й внутрішньо переміщені особи, якщо на момент подання заяви вони перебувають на обліку в громаді щонайменше рік.

Категорії громадян, що підпадають під програму

Скільки виплачують

Сума залежить від категорії отримувача. 600 грн виплачують людям з інвалідністю I групи з числа постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, дітям з інвалідністю підгрупи А, людям з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А та людям з інвалідністю I групи по зору. Люди з інвалідністю II групи по зору отримують 400 грн. Допомогу виплачують раз на рік.

Як подати заяву та які документи потрібні

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. Заяви приймають із першого числа місяця перед відповідною святковою або визначною датою до останнього числа місяця після неї. Подати заяву потрібно не пізніше 15 грудня відповідного року.

До заяви потрібно додати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, РНОКПП, документ про зареєстроване чи задеклароване місце проживання або довідку ВПО, а також документ, який підтверджує належність до відповідної категорії. У передбачених випадках знадобляться документи законного представника та підтвердження його повноважень.

Сума залежить від категорії громадян, до якої ви належите

Адреси, графік і телефони

Документи приймають у Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради за адресами:

вул. Харківська, 35;

вул. Романа Атаманюка, 49А;

вул. Охтирська, 11;

вул. Британська, 21.

Департамент працює з понеділка по четвер з 08:00 до 17:15, у п’ятницю – з 08:00 до 16:00. За консультаціями можна телефонувати за номерами 788-888, 050-407-81-99 або 050-407-80-02.

Перед поданням документів рекомендується уточнити в департаменті актуальний порядок оформлення та перелік необхідних документів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", пенсіонерам ВПО можуть призупинити виплати: хто має пройти ідентифікацію.