Частина пенсіонерів отримує автоматичні доплати: кому передбачені виплати

Звертатися додатково до Пенсійного фонду за цією виплатою не потрібно

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Право на грошову надбавку за роки роботи понад встановлену норму мають пенсіонери за віком, чиї показники стажу перевищують законодавчий мінімум. Ця доплата призначається автоматично при оформленні чи перерахунку пенсії.

Про це "Телеграф" дізнався в ексклюзивному коментарі юристки з перерахунку пенсій ЮК "Приходько та партнери" Альони Чмони. За словами експертки, нормативно-правовою базою для нарахування такої доплати є стаття 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

"За загальним правилом доплата встановлюється пенсіонерам, які отримують пенсію за віком та мають страховий стаж понад встановлену законом тривалість: понад 35 років — чоловіки та понад 30 років — жінки", — заявила Чмона.

Олена Чмона

Додамо, що для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, діє виняток: наднормативним вважається стаж понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Розмір доплати за роки роботи понад встановлену норму мають межу. Про це детально читайте у матеріалі "Телеграфа": "Доплата за стаж понад норму: кому нарахують велику пенсію і чи потрібно подавати заяву".