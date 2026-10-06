В Україні пропонують запровадити нову щомісячну виплату на дітей до 5 років

Розмір виплати хочуть привʼязати до реальних витрат на базові потреби дитини

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Для українських родин, де є діти від 1 року, пропонують запровадити щомісячну державну допомогу. Виплачувати її, за задумом автора петиції, мають до початку відвідування закладу дошкільної освіти.

У петиції на сайті Кабінету міністрів Марія Руденко наголошує – дитину можуть не одразу прийняти до закладу дошкільної освіти через брак місць та вік, тож батьки змушені залишатись з нею вдома, а витрати не зменшуються. Вона просить Кабмін розглянути можливість запровадження виплати, встановити граничний вік отримання допомоги – 5 років, в разі якщо дитина не може відвідувати дитсадок через обставини, що не залежать від батьків.

Петиція про виплати дітям від 1 року

Щодо розміру виплати також є пропозиція: "встановити розмір допомоги на рівні, який відповідає реальним витратам на базові потреби дитини, з можливістю подальшого перегляду та індексації відповідно до вартості життя". Серед вимог також те, щоб ця виплата надавалась незалежно від інших видів допомоги для дитини з боку держави.

Зауважимо, петицію може подати будь-хто і, аби Кабмін її розглянув, потрібно мати щонайменше 25 000 підписів.

Виплати на дітей в Україні

В Україні у 2026 році діють такі основні державні виплати на дітей:

• При народженні дитини: 50 000 грн одноразово.

• Допомога по догляду за дитиною до 1 року: 7 000 грн щомісяця (або 10 500 грн на місяць для дітей з інвалідністю).

• Програма "єЯсла" (догляд за дитиною від 1 до 3 років): 8 000 грн щомісяця за умови, що батьки або законні представники працюють у режимі повного робочого часу (12 000 грн для дітей з інвалідністю).

З 2028 року в Україні має запрацювати "єСадок" – програма щомісячної допомоги батькам дітей від 3 до 6 років у сумі 8000 грн (якщо дитина має інвалідність – 12 000 грн щомісяця до 7–8 років). Саме цей вид допомоги надається родинам, де законний представник дитини почав працювати повний день, а дитина не має місця в комунальному садочку, місцева влада не оплатила послуги догляду/дошкілля в іншій установі, а громада не забезпечила інший тип дошкільної освіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують повернути релігійне навчання в школи. Петиція радить запровадити читання Біблії з 3 років і до закінчення 11 класу.